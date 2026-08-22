محمد باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح مشخصات و جزئیات پروژههای هفته دولت در شهرستان بهاباد اعلام کرد: در هفته دولت امسال، ۲۶ طرح عمرانی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و معدنی در شهرستان بهاباد با مجموع اعتبار ۱۲ هزار و ۲۵۴ میلیارد ریال افتتاح یا کلنگزنی شد.
فرماندار بهاباد ادامه داد: مهمترین پروژهها، بهرهبرداری از فاز نخست نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی شهرداری بهاباد با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال و همچنین روشنایی ۵ کیلومتر از معابر شهرستان با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال
وی با اشاره به آغاز به کار مجتمع معدنی در بخش دولتی و برگزاری آیین تاسیس آن در راستای تحقق یکی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان ادامه داد: افتتاح مرکز بازیافت زباله شهرداری بهاباد با سرمایهگذاری ۴۷۰ میلیارد ریال، افتتاح کشتارگاه صنعتی دام شهرداری بهاباد با اعتبار یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال از پروژهها بوده است.
فرماندار بهاباد، بهرهبرداری از پروژه جمعآوری و تصفیهخانه فاضلاب روستاهای آسفیج و وحدتآباد با اعتبار بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، بهرهبرداری از مخزن آب ۵ هزار مترمکعبی شهر بهاباد با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال و بهرهبرداری از کارخانه آسفالت شهر بهاباد با ظرفیت ۱۲۰ تن در ساعت و سرمایهگذاری ۹۰۰ میلیارد ریال از دیگر پروژههای به بهرهبرداری رسیده است.
باقری همچنین به آغاز عملیات اجرایی پاسگاه انتظامی روستای بنستان، افتتاح محور بهاباد–کویجان به طول ۵.۵ کیلومتر با اعتبار ۹۵ میلیارد تومان، افتتاح فاز دوم موزه آفرینش بهاباد با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال و افتتاح ۴ واحد اقامتی پزشکان متخصص در بهاباد با مساحت ۴۰۰ متر مربع و اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال اشاره کرد.
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