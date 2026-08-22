موج ۱۷۵ اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، موج ۱۷۵ اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» امشب شنبه ۳۱ مردادماه در کرمانشاه برگزار میشود.
این اجتماع در هفته بیستوششم برگزاری ویژهبرنامه تجمعات خودجوش و مردمی برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان از ساعت ۲۱ در این برنامه حضور خواهند یافت.
بر اساس برنامه اعلامشده، مسیر این اجتماع از میدان مرکزی آغاز شده و به سمت چهارراه نوبهار ادامه خواهد داشت.
این برنامه با حضور اقشار مختلف مردم و با محوریت تأکید بر حمایت از ایران برگزار میشود.
در اطلاعیه برگزاری موج ۱۷۵ اجتماع «نحن المنتقمون» آمده است: «در هر شرایطی پای کار ایرانجانمان هستیم.»
اجتماع «نحن المنتقمون» طی هفتههای گذشته به صورت مستمر در کرمانشاه برگزار شده و موج ۱۷۵ این برنامه نیز امشب در سطح شهر برگزار خواهد شد.
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