تجمعات شبانه مردمی کرمانشاه در هفته پیش رو ادامه خواهد یافت

حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری ویژهبرنامه «یادواره شهدای اخیر هوایی فضای کرمانشاه» و تجمعات مردمی خودجوش در این شهر خبر داد و اظهار کرد: این برنامهها با محوریت «نهضت خشم مقدس» و در راستای اعلام انزجار از جنایات دشمن برگزار میشود.
وی افزود: نخستین تجمع این برنامه روز شنبه چهاردهم شهریورماه از میدان مرکزی کرمانشاه به سمت چهارراه نوبهار برگزار خواهد شد و شهروندان میتوانند در این حرکت مردمی حضور پیدا کنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: روز یکشنبه پانزدهم شهریورماه نیز تجمع مردمی از حوزه علمیه به سمت بریدگی مراد حاصل برگزار میشود.
حجتالاسلام عبدی گفت: در ادامه این برنامهها، روز دوشنبه شانزدهم شهریورماه تجمع مردمی از چهارراه جوانشیر به سمت میدان غدیر برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به مناسبت هفدهم شهریورماه اظهار کرد: روز سهشنبه هفدهم شهریورماه، همزمان با سالروز قیام هفدهم شهریور و یادبود کشتار جمعی مردم به دست مأموران رژیم شاهنشاهی پهلوی، تجمعی از میدان تعاون به سمت هتل آزادگان برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: روز چهارشنبه هجدهم شهریورماه نیز تجمع مردمی از الهیه، میدان رسالت، به سمت میدان شاهد برگزار میشود و روز پنجشنبه نوزدهم شهریورماه، این حرکت از درب اداره گاز، کوچه شهید قندی، به سمت چهارراه بسیج ادامه خواهد داشت.
حجتالاسلام عبدی خاطرنشان کرد: ویژهبرنامه روز جمعه بیستم شهریورماه نیز با عنوان استغاثه ظهور و اقامه نماز استغاثه برگزار میشود و شرکتکنندگان از میدان فردوسی به سمت میدان آیتالله کاشانی حرکت خواهند کرد.
وی همچنین گفت: برنامههای این تجمعات هر شب از ساعت ۲۱ آغاز میشود و مراسم با قرائت حدیث شریف کسا همراه خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان از مردم کرمانشاه دعوت کرد با حضور در این برنامهها، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، در تجمعات مردمی و برنامههای پیشبینیشده مشارکت کنند.
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