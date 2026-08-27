به گزارش خبرنگار مهر، موج ۱۸۰ اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» شامگاه پنجشنبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع مردمی از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و محل تجمع شرکت‌کنندگان کسرا در بلوار امام سجاد (ع) اعلام شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، شرکت‌کنندگان در این اجتماع از خیابان شهید محمد سعید جعفری و تقاطع بلوار امام سجاد (ع) به سمت میدان فردوسی حرکت خواهند کرد.

این برنامه در ادامه سلسله اجتماعات مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود و شهروندان برای حضور در آن دعوت شده‌اند.

برگزارکنندگان اجتماع «نحن المنتقمون» بر تداوم حضور و همراهی مردم با کشور تأکید کرده و شعار «در هر شرایطی پای کار ایران‌ِجانمان هستیم» را به عنوان محور این برنامه مطرح کرده‌اند.

این اجتماع در هفته بیست‌وششم برگزاری برنامه‌های «نحن المنتقمون» و در قالب موج ۱۸۰ برگزار می‌شود.

شهروندان کرمانشاهی می‌توانند برای شرکت در این برنامه، شامگاه پنجشنبه از ساعت ۲۱ در مسیر اعلام‌شده حضور پیدا کنند.