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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

موج ۱۸۰ «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود

موج ۱۸۰ «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در قالب موج ۱۸۰، امشب پنجشنبه پنجم شهریورماه در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، موج ۱۸۰ اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» شامگاه پنجشنبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع مردمی از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و محل تجمع شرکت‌کنندگان کسرا در بلوار امام سجاد (ع) اعلام شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، شرکت‌کنندگان در این اجتماع از خیابان شهید محمد سعید جعفری و تقاطع بلوار امام سجاد (ع) به سمت میدان فردوسی حرکت خواهند کرد.

این برنامه در ادامه سلسله اجتماعات مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود و شهروندان برای حضور در آن دعوت شده‌اند.

برگزارکنندگان اجتماع «نحن المنتقمون» بر تداوم حضور و همراهی مردم با کشور تأکید کرده و شعار «در هر شرایطی پای کار ایران‌ِجانمان هستیم» را به عنوان محور این برنامه مطرح کرده‌اند.

این اجتماع در هفته بیست‌وششم برگزاری برنامه‌های «نحن المنتقمون» و در قالب موج ۱۸۰ برگزار می‌شود.

شهروندان کرمانشاهی می‌توانند برای شرکت در این برنامه، شامگاه پنجشنبه از ساعت ۲۱ در مسیر اعلام‌شده حضور پیدا کنند.

کد مطلب 6929445

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