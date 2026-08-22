مدرسه سعادت بوشهر؛ میراثی که باید به سرمایه آینده تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در دیدار با اعضای مجمع دانشآموختگان مدرسه تاریخی سعادت با اشاره به جایگاه این مدرسه در تاریخ آموزش نوین کشور اظهار کرد: مدرسه سعادت از جمله نمادهای درخشان فرهنگی و آموزشی بوشهر است و تلاش دانشآموختگان و اعضای مجمع برای حفظ این میراث ارزشمند قابل توجه است.
وی افزود: بیش از یک قرن پیش، در دورهای که آموزش نوین در بسیاری از نقاط کشور هنوز در مراحل ابتدایی قرار داشت، مدرسه سعادت در بوشهر شکل گرفت و به مرکزی برای علم، فرهنگ و تربیت نسلهای آینده تبدیل شد.
استاندار بوشهر با بیان اینکه مدرسه سعادت بخشی از هویت تاریخی این استان است، تصریح کرد: این مدرسه تنها یک ساختمان یا مرکز آموزشی نیست، بلکه بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی بوشهر و جنوب ایران به شمار میرود.
زارع ادامه داد: شکلگیری و استمرار فعالیت مدرسه سعادت نشاندهنده پیشینه علمی و فرهنگی بوشهر و بیانگر آن است که مردم این منطقه از گذشته توجه ویژهای به علم، آموزش و دانایی داشتهاند.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه آیندهمحور در فعالیتهای مجمع دانشآموختگان مدرسه سعادت گفت: انتظار میرود اعضای مجمع در کنار صیانت از خاطرات و میراث ارزشمند این مدرسه، برای تقویت ارتباط میان نسلهای مختلف دانشآموختگان نیز برنامهریزی کنند.
استاندار بوشهر انتقال تجربیات پیشکسوتان به نسل جوان را از دیگر ضرورتها دانست و افزود: ظرفیت دانشآموختگان مدرسه سعادت میتواند در طراحی و اجرای طرحهای فرهنگی، علمی و توسعهای استان مورد استفاده قرار گیرد.
زارع خاطرنشان کرد: بوشهر به گذشته درخشان خود افتخار میکند، اما مهمتر از حفظ این افتخار، تبدیل آن به سرمایهای برای ساختن آینده استان و کشور است.
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