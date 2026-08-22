افزایش ۲۵ مگاواتی پیک مصرف برق در گچساران؛هشدار خاموشی ها به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، علی روانگرد عصر شنبه در نشست شورای اداری گچساران با اشاره به روند افزایشی مصرف برق در گچساران اظهار داشت: با ادامه این روند، برای کنترل ناترازی برق شهرستان باید سالانه ظرفیتی معادل یک نیروگاه ۲۵ مگاواتی به شبکه اضافه شود.
وی با بیان اینکه خاموشیهای اعمالشده ناشی از ناترازی سراسری تولید و مصرف برق در کشور است، افزود: شرکت توزیع برق تمایلی به اعمال خاموشی ندارد، چرا که قطع و وصلهای مکرر علاوه بر ایجاد مشکل برای مردم، موجب استهلاک تجهیزات و دشواری در بازیابی و پایدارسازی شبکه میشود.
رئیس اداره برق گچساران ناترازی برق را مسئلهای فراگیر و ملی دانست و تصریح کرد: وظیفه ملی و سازمانی همه مسئولان، حمایت از پایداری شبکه است و مدیریت مصرف نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از بروز بحرانهای بزرگتر است.
هشدار نسبت به خطر «بلکاوت»
روانگرد با هشدار نسبت به پیامدهای کنترل نشدن ناترازی برق گفت: در صورت مدیریت نشدن مصرف و وقوع خاموشیهای زنجیرهای و گسترده موسوم به «بلکاوت»، فرآیند بازیابی و پایداری مجدد شبکه بسیار زمانبر و پیچیده خواهد بود و ممکن است تا ۴۸ ساعت طول بکشد.
وی با رد این تصور که خاموشیها تنها برای مردم زیانبار است، بیان کرد: خاموشیهای ناخواسته خسارات فنی قابل توجهی به تجهیزات شرکت توزیع وارد میکند و بسیاری از فیدرها به دلیل فشار بار بالا در شرایط بحرانی قرار دارند.
روانگرد ادامه داد: قطع و وصلهای مکرر فیدرها، استهلاک تجهیزات و احتمال بروز حوادث فنی را افزایش میدهد و به همین دلیل مدیریت مصرف باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
گلایه از انفعال مدیران در پیگیری زمان خاموشیها
رئیس اداره برق گچساران با اشاره به روند اعمال خاموشیها گفت: شخصاً با دیسپاچینگ تهران برای مدیریت زمان خاموشیها مذاکره کردهام، اما تاکنون هیچ مدیری از شهرستان برای درخواست یا پیگیری تغییر زمانبندی خاموشیها با بنده تماس نگرفته است.
وی ضمن عذرخواهی از مردم بابت مشکلات ایجادشده ناشی از خاموشیها، خاطرنشان کرد: مجموعه توزیع برق در گرمای طاقتفرسای فعلی به صورت شبانهروزی برای حفظ پایداری شبکه تلاش میکند و بابت محدودیتهای ایجادشده شرمنده مردم هستیم.
هشدار به ادارات برای مدیریت مصرف
روانگرد با اشاره به اجرای آزمایشی طرح محدودکننده مصرف «لیمیتر» برای ادارات در سال جاری اظهار داشت: این طرح از سال آینده با جدیت کامل نهایی و اجرا خواهد شد.
وی افزود: میزان مصرف ادارات به صورت هفتگی در ویدئوکنفرانسهای شرکت توانیر رصد میشود و مدیران دستگاههای اجرایی باید از هماکنون برای مدیریت مصرف و در صورت نیاز افزایش قدرت اشتراک خود اقدام کنند.
معافیت ۲۳ درصد مدارس از هزینه برق
رئیس اداره برق گچساران در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده در حوزه حمایت از مدارس اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از نظام آموزشی، ۲۳ درصد از مدارس دولتی شهرستان در مردادماه مشمول معافیت هزینههای مصرف برق شدند و قبوض این مدارس برای مرداد و شهریور اصلاح شده است.
وی همچنین از برنامهریزی برای نوسازی روشنایی معابر خبر داد و گفت: در نیمه دوم سال، توزیع و نصب ۲ هزار و ۵۰۰ چراغ LED برای بهینهسازی روشنایی معابر و بلوارهای شهر با همکاری شهرداری در دستور کار قرار دارد.
روانگرد اضافه کرد: تقویت شبکه فشار متوسط و اصلاح شبکه برق چندین روستا از محل عوارض برق نیز در برنامه قرار گرفته و این اقدامات با هدف افزایش پایداری شبکه و بهبود خدماترسانی به مشترکان عملیاتی خواهد شد.
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