به گزارش خبرنگار مهر، محمود علی‌گو عصر شنبه در آیین افتتاح مرحله کشوری چهاردهمین دوره مسابقه ملی مناظره دانشجویان ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به ضعف درک متقابل در جامعه گفت: در همین ضعف‌ها دو نکته خودش را نشان می‌دهد. نکته اول این است که ما چطور حرف می‌زنیم که آن‌ها ما را نمی‌فهمند و ما چطور باید حرف بزنیم که آن‌ها ما را بفهمند.

وی ادامه داد: آنچه ما را در گفتگو موفق می‌کند، تشخیص تفاوت ادعا و دلیل است. اینکه طرف مقابل‌مان را در قالب ادعایی که مطرح می‌کند بفهمیم یا در مقابل دلیلی که مطرح می‌کند بفهمیم، دو موضوع متفاوت است که نتیجه متفاوتی نیز دارد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور بر اهمیت اصلاح نظر در مناظره تأکید کرد و گفت: شما امروز آمده‌اید مسابقه را ببینید. از بین این ۶۴ تیم حاضر، در نهایت یک تیم قهرمان می‌شود، یک تیم دوم، یک تیم سوم اما یک رسالتی بر عهده خودتان بگذارید. به ازای هر دانشجو که وارد درگاه مسابقات می‌شود، عددهای قابل توجهی هزینه می‌شود. این عددها برای این هزینه می‌شود که ما به جای مسابقه مناظره، فرهنگ مناظره و گفتگو را جا بیندازیم زیرا امروز از فقر این فرهنگ رنج می‌بریم.

علی‌گو به برنامه «دیالوگ» در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان اشاره کرد و گفت: در این برنامه دو گروه موافق و مخالف به تعداد غیرقابل شمارش، بعضی وقت‌ها چهل نفر، می‌نشینند و هر آنچه که نسبت به هم موضع دارند بدون حتی یک ذره بی‌احترامی، گفتگو می‌کنند. واقعاً آن صحنه دیدنی و جذاب است. آن صحنه آرزوی هر استاد دانشگاهی است که در کلاسش اتفاق بیفتد.

وی افزود: درخواست می‌کنم این فرهنگ گفتگو را تک‌تک شما به صورت جدی در دانشگاه‌هایتان توسعه بدهید. بگذارید این نشست‌ها و این شبکه‌های گفتگومحور شکل بگیرد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور اضافه کرد: سازمان دانشجویان باشگاه مناظره داریم. این باشگاه حدود ۴۰۰- ۵۰۰ دانشجو عضو دارد. شما به این باشگاه بپیوندید. بگذارید فضای مناظره و گفتگو به روزهای عادی و به روزهای معمولی زندگی همه مردم ایران به وجود بیاید و شکل بگیرد. اتفاقات استدلالی در مجموعه‌های زندگی روزمره ما پیش بیاید.

به گزارش مهر، مرحله کشوری چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران عصر شنبه ۳۱ مرداد در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شده و تا چهارشنبه چهارم شهریور ادامه دارد.

در این دوره بیش از هزار تیم از دانشگاه‌های مختلف کشور در مراحل مقدماتی شرکت کردند و در نهایت ۶۴ تیم به مرحله نهایی راه یافتند. این نخستین بار است که مرحله کشوری خارج از تهران برگزار می‌شود.

در مراسم امروز همچنین کتاب یادگیری مناظره با حضور مسئولان جهاد دانشگاهی کشور و استاندار اصفهان رونمایی شد.