چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله کشوری چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران عصر امروز شنبه ۳۱ مردادماه در اصفهان آغاز شد و تا چهارشنبه چهار شهریورماه به مدت چهار روز ادامه دارد.
این دوره برای نخستینبار خارج از تهران و به میزبانی استان اصفهان برگزار میشود. افتتاحیه امروز در دانشگاه صنعتی اصفهان در حال برگزاری است و مراحل مقدماتی، یکشانزدهم، یکهشتم، یکچهارم و نیمهنهایی در روزهای آینده پیگیری خواهد شد. فینال و مراسم اختتامیه نیز صبح روز چهارشنبه چهارم شهریور برگزار و برگزیدگان معرفی میشوند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، ۶۴ تیم دانشجویی از سراسر کشور در این مرحله حضور دارند. هر تیم شامل چهار دانشجو (دو مناظرهکننده و دو پژوهشگر) بههمراه یک سرپرست است و در مجموع حدود ۳۰۰ دانشجو در این رقابت شرکت کردهاند. تیمها از تمام استانهای کشور حضور دارند.
در این دوره، مرحله منطقهای حذف شده و ۳۹ تیم بهصورت مستقیم بر اساس شرایط احرازی به مرحله کشوری راه یافتهاند. برای تکمیل ظرفیت تا ۶۴ تیم نیز مرحله انتخابی متمرکز برگزار شده است؛ همچنین برای نخستینبار مربی یا منتور از میان برگزیدگان دورههای پیشین به ساختار مسابقات اضافه شده و از مرحله یکهشتم به بعد، داوران دانشجویی نیز در کنار اعضای هیئت علمی داوری خواهند کرد.
از دیگر ویژگیهای این دوره میتوان به راهاندازی باشگاه مناظره دانشجویان ایران با حدود ۵۰۰ عضو و برگزاری جایزه ملی گفتوگو در مراسم اختتامیه اشاره کرد. در پایان مسابقات، سه تیم برگزیده، یک تیم اخلاق و یک سخنران برتر معرفی و تقدیر خواهند شد.
حدود ۶۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور برای داوری دعوت شدهاند و در مجموع با حضور داوران دانشجویی، نزدیک به ۴۰۰ نفر در برگزاری این رویداد ملی نقش دارند.
ترکیب شرکتکنندگان نیز حدود ۵۶ درصد پسر و ۴۳ درصد دختر است و بیشتر تیمها از دانشگاههای دولتی و مقطع کارشناسی هستند.
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