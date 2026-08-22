استاندار اصفهان: مناظره هنر خوب فکر کردن و شنیدن درست است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد عصر شنبه در آیین افتتاحیه مرحله کشوری چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان، اظهار کرد: مناظره فقط هنر خوب صحبت کردن نیست؛ هنر خوب فکر کردن، درست شنیدن و منطقی پاسخ دادن است، که متأسفانه خیلی در این زمینه فقیریم.
وی افزود: گاهی مدیرانی که میخواهیم استخدام بکنیم یا کارکنانی که قرار است همکارمان بشوند، متأسفانه در این عرصه مشکل دارند. از این رو برگزاری چنین رویدادهایی در دانشگاه بسیار بسیار مهم است و یادآوری میکند که گفتگو یک ضرورت اجتماعی و الزام برای ما حکمرانان است. حکمرانانی که مینشینیم آن بالا، خبر از جامعه نداریم، همه چیز را عالی میبینیم، گوشهامان بعضاً ناشنواست، چشمهامان بعضاً نابیناست. به نظرم این مناظرهها میتواند بسیار کمک بکند.
استاندار اصفهان با اشاره به نقش تحولآفرین گفتگو در جامعه تأکید کرد: جامعهای که گفتگو را یاد میگیرد، اختلافات را به فرصت تبدیل میکند برای تفاهم، برای راهحل. اصلاً فنون مذاکره خودش بسیار مهم است. همین گفتگوهاست که دلها را به هم وصل میکند، قلبها را به هم میدوزد. این بسیار قابل توجه است.
جمالینژاد نقش دانشگاه را در این مسیر کلیدی دانست و گفت: دانشگاه باید محل پرسش، نقد و گفتگو باشد.
وی ادامه داد: هر سال ۱۶ آذر روز دانشجو که با دانشجویان دیدار میکنیم یا روزهای دیگری که خدمتشان هستیم، نقد میکنند که چرا اصفهان آلودگی هوا دارد، چرا ترافیک است، چرا مسئله اقتصادی را داریم؟ چرا آسیبهای اجتماعی زیاد است؟ ولی راهحلی نمیگویند، مطرح نمیکنند.
استاندار اصفهان در ادامه تصریح کرد: آزاداندیشی یعنی اینکه بتوانیم متفاوت فکر کنیم اما محترمانه با همدیگر حرف بزنیم. بدانید من هم یک روز دانشجو بودم مثل شما، روی همین نیمکت نشستم. خود من هم مطالبهگر بودم.
جمالی نژاد تصریح کرد: اختلافنظر تهدید نیست، اگر درست مدیریت شود بی تردید منبع خلاقیت و پیشرفت خواهد بود.
وی بر نقد سازنده تأکید کرد و گفت: اگر نقد سازنده باشد، محترمانه، جامعه را اصلاح بکند، نقد عالمانه موتور پیشرفت است. نبایست از شنیدن صداهای متفاوت نگران شد بلکه باید از نشنیدن صداهای متفاوت نگران بشویم؛ من همیشه مطرح میکنم حتی بین یک زن و شوهر هم که نزدیکترین ارتباط است، اختلاف وجود دارد اما اگر اختلافنظر است، گفتگو هم هست.
استاندار اصفهان با خطاب به دانشجویان حاضر، آنان را صاحبان آینده کشور خواند و اظهار کرد: دانشجوی امروز مدیر، دانشمند، کارآفرین و تصمیمساز فرداست. برای همین میگویم گاهی خود را جای ما بگذارید و زیاد تند و تیز و غریزی بعضی مسائل را نگویید، چون این طرف هم که قرار میگیرید این راهحلها زیاد هم پراکنده و فراوان نیست.
جمالینژاد تربیت نیروی انسانی را فراتر از انتقال دانش دانست و گفت: تربیت نیروی انسانی فقط با انتقال دانش اتفاق نمیافتد. خیلی مهم است. بایستی قدرت تحلیل و گفتگو و تصمیمگیری داشته باشیم و فن مذاکره را بدانیم.
استاندار اصفهان تأکید کرد: آینده کشور را کسانی میسازند که هم خوب حرف میزنند هم خوب میشنوند ضمن اینکه حکمرانی خوب از شنیدن آغاز میشود در حالی که همهمان خوب بلدیم حرف بزنیم؛ مدیری که فقط سخن میگوید، فقط حرف میزند اما نمیشنود، نمیتواند متأسفانه مسائل جامعه را به درستی بشناسد و حل بکند اما گفتگو میتواند ابزار مهم کاهش این فاصله باشد.
به گزارش مهر، مرحله کشوری چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران عصر شنبه ۳۱ مرداد در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شده و تا چهارشنبه چهارم شهریور ادامه دارد.
در این دوره بیش از هزار تیم از دانشگاههای مختلف کشور در مراحل مقدماتی شرکت کردند و در نهایت ۶۴ تیم به مرحله نهایی راه یافتند. این نخستین بار است که مرحله کشوری خارج از تهران برگزار میشود.
در مراسم امروز همچنین کتاب یادگیری مناظره با حضور مسئولان جهاد دانشگاهی کشور و استاندار اصفهان رونمایی شد.
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