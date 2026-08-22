به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدصادق پیروزی شامگاه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درباره وقوع یک مورد قدرت‌نمایی و تخریب اموال عمومی با سلاح سرد توسط دو نفر از اراذل و اوباش در یکی از محلات سقز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، یکی از افراد دخیل در این اقدام را که پس از وقوع حادثه متواری شده بود، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی سقز ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، متهم را در عملیاتی دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ پیروزی با بیان اینکه فرد دوم نیز شناسایی شده است، گفت: تلاش مأموران برای دستگیری این فرد ادامه دارد و اقدامات لازم در این زمینه در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: برهم زدن نظم و امنیت عمومی و ایجاد رعب و نگرانی برای شهروندان به هیچ عنوان قابل قبول نیست و پلیس با افرادی که به هر شیوه‌ای قصد خدشه وارد کردن به آرامش جامعه را داشته باشند، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی سقز خاطرنشان کرد: تأمین امنیت و حفظ آرامش شهروندان از اولویت‌های پلیس است و اجازه داده نمی‌شود اقدامات افراد هنجارشکن، امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.