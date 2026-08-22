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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱

کشف احتکار ۳۷ میلیاردی برنج و روغن در زاهدان

کشف احتکار ۳۷ میلیاردی برنج و روغن در زاهدان

زاهدان- جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۱۶ تن برنج و روغن خوراکی احتکاری به ارزش بیش از ۳۷ میلیارد ریال در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار شامگاه شنبه به خبرنگاران از کشف مقادیر قابل توجهی برنج و روغن خوراکی احتکاری در جریان بازرسی از انبارها و فروشگاه‌های سطح شهر زاهدان خبر داد.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همراهی گشت مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و در جریان بازدید از انبارها و فروشگاه‌های سطح شهر زاهدان، با استعلام از سامانه جامع انبارها، موفق به کشف ۱۴ تن برنج و ۲ تن روغن خوراکی احتکاری شدند.

وی افزود: در این راستا یک انبار متخلف پلمب شد و ارزش اقلام مکشوفه بر اساس نظر کارشناسان، بیش از ۳۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6924333

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