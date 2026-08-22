کشف احتکار ۳۷ میلیاردی برنج و روغن در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار شامگاه شنبه به خبرنگاران از کشف مقادیر قابل توجهی برنج و روغن خوراکی احتکاری در جریان بازرسی از انبارها و فروشگاه‌های سطح شهر زاهدان خبر داد.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همراهی گشت مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و در جریان بازدید از انبارها و فروشگاه‌های سطح شهر زاهدان، با استعلام از سامانه جامع انبارها، موفق به کشف ۱۴ تن برنج و ۲ تن روغن خوراکی احتکاری شدند.

وی افزود: در این راستا یک انبار متخلف پلمب شد و ارزش اقلام مکشوفه بر اساس نظر کارشناسان، بیش از ۳۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.