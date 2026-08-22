۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز در طرح امنیتی پلیس زاهدان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت افزایش رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم، طی یک هفته اخیر در سطح شهرستان زاهدان به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: مأموران پلیس در جریان اجرای این طرح موفق به دستگیری ۱۲۱ سارق، ۵۵ تبعه غیرمجاز، ۳۹ خرده‌فروش مواد مخدر و ۲۶۸ معتاد متجاهر شدند.

وی خاطرنشان کرد: در مدت اجرای این طرح، ۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۸۹ دستگاه خودرو و ۲۶ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف شد.

نوری هدف از اجرای این طرح را ارتقای امنیت اجتماعی، مقابله با جرایم و افزایش احساس امنیت و رضایتمندی عمومی عنوان کرد.