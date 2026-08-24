رهایی گروگان کمتر از ۴۸ ساعت در نیکشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن وحدانی مقدم ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک مورد گروگانگیری در نیکشهر موضوع در دستور کار مأموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و امنیتی در کنار رایزنی و میانجی گری بزرگان طوایف منطقه، روند آزادی گروگان بدون هرگونه درگیری و تنش به سرانجام رسید و نامبرده به سلامت به آغوش خانواده بازگشت.

این مقام انتظامی در پایان با قدردانی از هوشیاری مردم و همکاری های بزرگان و معتمدین خاطرنشان کرد: امنیت و آسایش شهروندان از اولویت های پلیس می باشد و در این راه با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع می گردد.