کشف ۲۲ تن ورق آهن قاچاق در دشتیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد علی لکزایی صبح سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: ماموران انتظامی شهرستان دشتیاری در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کشنده مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران در بازرسی این خودرو ۲۲ تن ورق آهن قاچاق کشف و بنا بر اعلام نظر کارشناسان ارزش این محموله ،۱۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و یک خودرو توقیف شد، و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.