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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۵

کشف ۲۲ تن ورق آهن قاچاق در دشتیاری

کشف ۲۲ تن ورق آهن قاچاق در دشتیاری

دشتیاری- فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان از کشف ۲۲ تن ورق آهن قاچاق توسط ماموران پلیس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد علی لکزایی صبح سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: ماموران انتظامی شهرستان دشتیاری در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کشنده مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران در بازرسی این خودرو ۲۲ تن ورق آهن قاچاق کشف و بنا بر اعلام نظر کارشناسان ارزش این محموله ،۱۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و یک خودرو توقیف شد، و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6940753

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    نظرات

    • IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ورق آهن نشنیده بودم تا حالا دیگه 😑

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