ایستادگی مردم مبعوث شده در مسیر انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حاج احمد ابوالقاسمی، در ویژه‌برنامه سالروز امامت و ولایت امام زمان (عج) در اجتماع خیابانی مردم چالوس حضور یافت و با تمجید از حضور گسترده مردم، بر استقامت و پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

ابوالقاسمی در این اجتماع با اشاره به حضور پرشور مردم چالوس اظهار کرد: در نقاط مختلف کشور و اجتماعات گوناگون حضور داشته‌ام، اما گستردگی و شکوه این جمع برای من قابل توجه و شگفت‌انگیز بود.

وی با قدردانی از حضور مردم در این مراسم افزود: این حضور نشان می‌دهد مردم همچنان پای کار هستند و برای حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های خود ایستادگی می‌کنند.

این قاری بین‌المللی قرآن با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) درباره جایگاه مردم ایران بیان کرد: امام خمینی (ره) با صراحت می‌فرمودند که مردم ایران در دوره انقلاب اسلامی از مردم زمان پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) نیز بهتر هستند؛ شاید در آن زمان دلیل این سخن برای بسیاری روشن نبود، اما امروز می‌توان معنای آن را بهتر درک کرد.

ابوالقاسمی ادامه داد: پس از گذشت دهه‌ها از آغاز نهضت اسلامی، ایستادگی و حضور مردم نشان داده است که این ملت همچنان نسبت به مسیر انقلاب احساس مسئولیت می‌کند.

وی با اشاره به سابقه نهضت اسلامی گفت: حرکت انقلاب اسلامی از سال ۱۳۴۱ آغاز شد و امروز پس از سال‌ها، استمرار حضور مردم در صحنه یکی از جلوه‌های مهم این مسیر است.

در این اجتماع که همزمان با ویژه‌برنامه سالروز امامت و ولایت امام زمان (عج) در شهرستان چالوس برگزار شد، حاضران بر پایبندی خود به ارزش‌های انقلاب اسلامی و حمایت از جریان ولایت تأکید کردند.