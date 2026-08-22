به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: ساعت ۲۱ و ۱۳ دقیقه جمعه طی گزارش مردمی مبنی بر مفقودی جوانی ۲۷ ساله در کوهستان پردیس شهرستان جم، بلافاصله دو تیم عملیاتی با پشتیبانی پایگاه امداد و نجات شهرستان جم به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: تیم‌های امدادی پس از حضور در صحنه و انجام ارزیابی‌های اولیه، جستجو را در بخش وسیعی از کوهستان آغاز کردند.

مدیرعامل هلال‌احمر استان بوشهر بیان کرد: پس از ۲۲ ساعت جستجو نیروهای امدادی و مردمی، پیکر جوان جان‌باخته توسط نجاتگران هلال‌احمر در ارتفاعات کوه پیدا و پس از انتقال به پایین دست، تحویل عوامل انتظامی در صحنه شد.