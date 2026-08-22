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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷

پیکر جوان ۲۷ ساله در کوه‌های شهرستان «جم» پیدا شد

پیکر جوان ۲۷ ساله در کوه‌های شهرستان «جم» پیدا شد

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از پیدا شدن پیکر جوان ۲۷ ساله در کوه پردیس شهرستان جم پس از ۲۲ ساعت جستجو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: ساعت ۲۱ و ۱۳ دقیقه جمعه طی گزارش مردمی مبنی بر مفقودی جوانی ۲۷ ساله در کوهستان پردیس شهرستان جم، بلافاصله دو تیم عملیاتی با پشتیبانی پایگاه امداد و نجات شهرستان جم به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: تیم‌های امدادی پس از حضور در صحنه و انجام ارزیابی‌های اولیه، جستجو را در بخش وسیعی از کوهستان آغاز کردند.

مدیرعامل هلال‌احمر استان بوشهر بیان کرد: پس از ۲۲ ساعت جستجو نیروهای امدادی و مردمی، پیکر جوان جان‌باخته توسط نجاتگران هلال‌احمر در ارتفاعات کوه پیدا و پس از انتقال به پایین دست، تحویل عوامل انتظامی در صحنه شد.

کد مطلب 6924349

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