۲ نیروگاه خورشیدی در دشتی وارد مدار شد؛ افزایش ظرفیت تولید برق

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در آئین افتتاح طرح های خورشیدی اظهار کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی یکی از اولویتهای مهم برای پایداری شبکه برق در شهرستان دشتی است و امروز شاهد وارد مدار شدن دو نیروگاه ۳ مگاواتی در بخش شنبه و طسوج هستیم که در هفته دولت پیش رو بصورت رسمی مورد بهره برداری و افتتاح قرار خواهند گرفت.
فرماندار دشتی با اشاره به روند توسعه زیرساختهای انرژی در این شهرستان افزود: با طی مراحل نهایی این دو نیروگاه، تعداد کل نیروگاههای خورشیدی که در دشتی وارد مدار شدهاند به ۱۰ واحد رسیده است که در مجموع، ۳۰ مگاوات برق پاک به شبکه سراسری افزوده شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه اقدامات در این حوزه با شتاب خوبی در حال انجام است و طبق برنامهریزی صورتگرفته، ۳ نیروگاه خورشیدی دیگر نیز در نوبت بهرهبرداری قرار دارند که تا پایان ماه جاری به شبکه توزیع برق خواهند پیوست.
مقاتلی با اشاره به ناترازیهای احتمالی در شبکه برق کشور، تصریح کرد: علیرغم تمام تلاشهای دولت و مجموعه وزارت نیرو برای افزایش تولید، از شهروندان گرامی انتظار داریم با مدیریت مصرف و صرفهجویی در ساعات پیک بار، مجموعه صنعت برق را در تأمین انرژی پایدار و پیشگیری از خاموشیها یاری کنند.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی نه تنها به بهبود وضعیت پایداری برق منطقه کمک شایانی میکند، بلکه گامی مؤثر در جهت تحقق انرژیهای پاک و توسعه پایدار شهرستان محسوب میشود.
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