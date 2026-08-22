ظرفیت صنعتی گرمسار پشتوانه توسعه آموزش عالی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف شامگاه شنبه در نشست بررسی مسائل دانشکده فنی گرمسار که در سالن جلسات این مجموعه برگزار شد، از بررسی شرایط ارتقای این مجموعه به دانشگاه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به نزدیکی گرمسار به تهران، اظهار کرد: این موضوع یکی از ویژگی‌های مهم گرمسار است و استقرار صنایع متعدد نیز از دیگر ظرفیت‌های این منطقه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه ارتقای دانشکده فنی گرمسار به دانشگاه نیازمند رعایت الزاماتی است، افزود: در این زمینه باید کیفیت آموزش و استانداردهای آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد.

سیمایی صراف همچنین توسعه آموزش عالی را از دیگر موضوعاتی دانست که باید مورد توجه مسئولان گرمساری قرار گیرد و گفت: محیط آموزشی دانشکده فنی و مهندسی گرمسار نسبتاً از شرایط خوبی برخوردار است.

وی بر ضرورت مأموریت‌گرا بودن دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: دانشگاه باید در حل مسائل منطقه‌ای مؤثر و کارآمد باشد.