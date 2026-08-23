روایتی حماسی از وحدت امت اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با هفته وحدت، رویداد ملی تئاتر میدانی «امت احمد» با هدف ترویج سیره نبوی و همدلی میان مذاهب اسلامی، با حضور هنرمندان برجسته کشور در ۱۵ استان برگزار می‌شود. در این میان، مجلس نقل «منقبت نبی» به کارگردانی و روایت «مهدی احمدی بنی»، هنرمند استان چهارمحال و بختیاری، به عنوان یکی از آثار منتخب این رویداد، در میادین استان به اجرا در خواهد آمد.

این رویداد ملی که به دبیری «هادی کیانی» و به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی و با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی از ۱ تا ۸ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، بستری برای اجرای بیش از ۱۰۰ نمایش میدانی شامل نمایش خیابانی، پرفورمنس، پرده‌خوانی و نقالی در سراسر کشور فراهم کرده است.

مهدی احمدی بنی، نقال و کارگردان این اثر نمایشی در گفتگو با روابط عمومی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، درباره حضور خود در این رویداد گفت: در میان ۱۷ اثر منتخب که از سراسر کشور برای حضور در رویداد ملی«امت احمد» برگزیده شده‌اند، مجلس نقل «منقبت نبی» با رویکردی نو در روایتگریِ سیره پیامبر اعظم (ص) طراحی شده است.

احمدی بنی در ادامه با تأکید بر اهمیت هنر نقالی اظهار داشت: مجلس «منقبت‌خوانی»، یکی از اصیل‌ترین و زیباترین آیین‌های نمایشی و گفتاری در فرهنگ ایران‌زمین است که ریشه‌ای عمیق در ادبیات حماسی، عرفانی و باورهای مذهبی مردم ما دارد. من در این اثر سعی کردم با تکیه بر موسیقی کلام و لحن حماسیِ مختصِ نقالی، فضایل و کرامات پیامبر مهربانی‌ها را نه فقط به عنوان یک واقعه تاریخی، بلکه به عنوان چراغ راهی برای امروزِ ما بازخوانی کنم.

وی افزود: تمرکز ویژه من در طراحی این مجلس، بر مقوله «هفته وحدت» بوده است؛ به طوری که در خلال نقل، تعامل و هم‌زیستی شیعه و سنی، گستره صبر و تحملِ عقایدِ متفاوت و همبستگیِ برادرانه اقوام و مذاهب را در قالب داستان‌های تاریخی به تصویر کشیده‌ام تا مخاطب در میدان نمایش، پیوند عمیقِ میانِ فرهنگِ ایرانی و اسلامِ اصیل را لمس کند.

احمدی بنی در خصوص زمان و مکان اجراهای این اثر در چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، این اثر را در ۵ نوبت برای مردم عزیز استان اجرا خواهم کرد تا پیام همدلی نبی مکرم اسلام (ص) را به گوش مخاطبان برسانم.

وی افزود: نخستین اجرای ما در تاریخ دوم شهریورماه، ساعت ۱۸ در میدان امام‌زادگان حلیمه و حکیمه خاتون (چهارراه بازار) خواهد بود. در ادامه، هم‌زمان با جشنواره ملی اقوام، در روزهای چهارم و پنجم شهریورماه، ساعت ۲۱ در پارک قلمستان شهر فارسان به اجرای برنامه خواهم پرداخت. همچنین به عنوان حسن ختام، دو اجرای پایانی این اثر را در روزهای هفتم و هشتم شهریورماه، ساعت ۲۲ در میدان انقلاب شهرکرد در جمع مردم شریف استان اجرا خواهم کرد.

گفتنی است رویداد ملی «امت احمد» با قالب‌های متنوعی همچون نمایش خیابانی، پرفورمنس، پرده‌خوانی و نقالی، تلاشی است برای جاری کردن مفاهیم والای وحدت اسلامی در بطن جامعه و فضای عمومی شهرها که با استقبال پرشور مخاطبان همراه خواهد بود.