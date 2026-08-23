پنجره نقل و انتقالات فصل جدید لیگ برتر بسکتبال بسته شد 

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ بسکتبال پیش از این بازه زمانی ۲۵ تیر تا ۳۱ مرداد را به عنوان پنجره نخست نقل و انتقالات بازیکنان برای فصل جدید رقابت های لیگ‌ برتر باشگاه های کشور اعلام کرده بود.

بر این اساس شامگاه گذشته (شنبه ۳۱ شهریور) این پنجره از نقل و انتقالات بازیکنان به صورت رسمی بسته شد.

این در حالی است که برخی تیم ها به خاطر عدم تکمیل ترکیب بازیکنان شان، خواستار تمدید زمان این پنجره از نقل و انتقالات شده اند اما سازمان لیگ بسکتبال هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است.

هر گونه تصمیم گیری در خصوص تمدید مهلت فعالیت باشگاه های لیگ برتری برای جابه جایی بازیکنان، متعقابا اطلاع رسانی خواهد شد.

شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان، مهگل البرز (لیگ برتری های فصل قبل)، نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان (راه یافته از لیگ حرفه ای) ۱۲ تیمی هستند که قرار است برگزارکننده فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور باشند.