به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین روحانی صبح یک‌شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به تشکیل قرارگاه ملی مساجد اظهار کرد: قرارگاه ملی مساجد در سال ۱۴۰۳ در سطح کشور تشکیل شد و مسئولان و دستگاه‌های مختلف از جمله رئیس‌جمهور، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، فرمانده کل سپاه، مدیر حوزه‌های علمیه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در آن عضویت دارند.

وی افزود: در شهرستان نیز امام جمعه به عنوان رئیس قرارگاه، فرماندار، فرمانده سپاه، فرمانده انتظامی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی، رئیس اداره اوقاف، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر حوزه علمیه در کنار شهرداران، بخشداران و رؤسای آموزش و پرورش عضویت دارند.

مسئول امور مساجد شهرستان اردستان خاطرنشان کرد: اعضای قرارگاه در سطح شهرستان، اعضای حقوقی مساجد محسوب می‌شوند و در کنار آنها هیئت امنای هر مسجد به عنوان اعضای حقیقی فعالیت می‌کنند و برای ارکان مسجد شامل امام جماعت، هیئت امنا و خادم نیز شرح وظایف و دستورالعمل‌های مشخصی ابلاغ شده است.

روحانی تصریح کرد: قرارگاه ملی مساجد شهرستان اردستان در ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در محل فرمانداری شهرستان تشکیل شد و با پیشنهاد امام جمعه اردستان، از آبان‌ماه سال گذشته به عنوان دبیر قرارگاه ملی مساجد شهرستان و مسئول رسیدگی به امور مساجد مشغول به فعالیت هستم.

وی بیان کرد: سامانه جامع مساجد کشور (سجم) برای ثبت و تکمیل اطلاعات مساجد راه‌اندازی شده و اطلاعات جغرافیایی مساجد، تعداد مساجد، مساجد دارای طرح محراب، مساجد موکب‌دار، مساجد برگزارکننده اعتکاف و همچنین احکام هیئت امنا در این سامانه ثبت می‌شود.

مسئول امور مساجد اردستان ادامه داد: بر اساس دستورالعمل جدید، احکام اعضای هیئت امنای مساجد یک‌ساله صادر می‌شود، در حالی که در سال‌های گذشته احکام سه‌ساله بود. همچنین هیئت امنای هر مسجد باید هفت نفر عضو داشته باشد که یکی از این اعضا باید از بانوان باشد و در صورت تصمیم قرارگاه برای بومی‌سازی و افزایش اعضا، تعداد اعضای هیئت امنا می‌تواند تا ۱۳ نفر افزایش یابد.

روحانی اضافه کرد: در مساجدی که امام جماعت دارند، امام جماعت رئیس هیئت امنا است و با توجه به طرح محله‌محور شهید سلامی، امام جماعت و فرمانده پایگاه بسیج به عنوان یکی از اعضای حقوقی هیئت امنا، مسئول پیگیری اجرای فعالیت‌های محله‌محور از مسجد هستند.

وی یادآور شد: در مساجدی که امام جماعت ندارند، رئیس قرارگاه مسئولیت هیئت امنا را بر عهده دارد و یک نفر از میان اعضای هیئت امنا به عنوان نایب‌رئیس برای پیگیری امور مسجد تعیین می‌شود.

مسئول امور مساجد اردستان تصریح کرد: از زمان تشکیل قرارگاه در شهرستان تاکنون چهار جلسه قرارگاهی برگزار شده و یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده، ساماندهی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی هیئت امنای مساجد، از جمله مسجد جامع اردستان بوده است.

روحانی خاطرنشان کرد: در شهرستان اردستان ۲۴۸ مسجد ثبت شده که دارای کد تفصیلی هستند و از این تعداد ۱۸۷ مسجد دارای شناسه ملی هستند. همچنین تاکنون اطلاعات ۱۴۷ مسجد در سامانه سجم ثبت شده و احکام هیئت امنای ۱۸ مسجد نیز به‌روزرسانی شده است.

وی بیان کرد: بخش قابل توجهی از مساجد شهرستان دارای هیئت امنا هستند، اما احکام آنها به‌روز نشده است و برای تکمیل فرایند ساماندهی، اطلاع‌رسانی و فراخوان لازم انجام شده است. در برخی روستاها نیز تعدادی از اعضای هیئت امنا به دلیل سکونت در شهرهایی مانند تهران و اصفهان حضور دائمی در روستا ندارند که ضرورت دارد برای تکمیل فرایند، این موضوع نیز ساماندهی شود.

مسئول امور مساجد اردستان یادآور شد: انتظار ما از اصحاب رسانه این است که ضمن انعکاس فعالیت‌ها و برنامه‌های مساجد و طرح محله‌محور، نقاط قوت و ضعف موجود را نیز منتقل کنند تا با اطلاع‌رسانی صحیح، ظرفیت مساجد بیش از گذشته در خدمت مردم و محلات قرار گیرد.