امیر کرمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در استان اصفهان با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح ملی برای تعیین تکلیف موزه شترخان نوشآباد اظهار کرد: با پیگیری جناب آقای دکتر دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، در فاز نخست مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برای راهاندازی موزه شترخان شهر نوشآباد اختصاص یافته است و این اعتبار میتواند نقطه آغاز بازگشت این مجموعه به چرخه فعال موزهداری استان اصفهان باشد.
وی افزود: برای عملیاتی شدن این اعتبار و مشخص شدن نحوه همکاری دستگاههای مرتبط، مقرر شده است تفاهمنامهای میان مجموعه میراث فرهنگی و شهرداری نوشآباد منعقد شود تا مسئولیتها، تعهدات و اقدامات اجرایی مورد نیاز برای تکمیل و راهاندازی موزه به صورت مشخص دنبال شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با تأکید بر اینکه مالکیت موزه شترخان بر عهده شهرداری نوشآباد است، تصریح کرد: در این چارچوب، شهرداری نوشآباد علاوه بر همکاری در فرآیند اجرایی، متعهد شده است مبلغ ۸۰ میلیارد ریال را برای تأمین و تکمیل تأسیسات الکتریکال و مکانیکال مورد نیاز موزه اختصاص دهد و این موضوع نیز در قالب تفاهمنامهای که با اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان آران و بیدگل منعقد خواهد شد، پیگیری میشود.
کرمزاده ادامه داد: بنابراین با در نظر گرفتن اعتبار ۲۰ میلیارد ریالی اختصاصیافته در فاز نخست و تعهد ۸۰ میلیارد ریالی شهرداری نوشآباد برای تکمیل زیرساختهای الکتریکال و مکانیکال، مجموع ظرفیت اعتباری پیشبینیشده برای به جریان انداختن این پروژه به حدود ۱۰۰ میلیارد ریال میرسد و هدف اصلی این است که منابع موجود مستقیماً در مسیر رفع موانع اجرایی و آمادهسازی موزه برای بهرهبرداری هزینه شود.
وی با اشاره به سابقه توقف این پروژه گفت: موزه شترخان نوشآباد در سالهای گذشته با هدف راهاندازی و بهرهبرداری در نظر گرفته شده بود، اما به دلیل کمبود اعتبار و فراهم نشدن منابع مورد نیاز، روند تکمیل آن متوقف شد و مجموعه برای مدتی عملاً از چرخه اجرایی خارج ماند. اکنون با ورود منابع جدید و شکلگیری همکاری میان اداره میراث فرهنگی و شهرداری نوشآباد، امکان تعیین تکلیف این پروژه فراهم شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم در پروژههای موزهای صرفاً ایجاد فضای فیزیکی نیست، بلکه مجموعه باید از نظر زیرساختهای تخصصی، تأسیسات، الزامات فنی و شرایط لازم برای حفاظت و عرضه آثار نیز به وضعیت قابل قبول برسد. به همین دلیل، در مورد موزه شترخان نوشآباد نیز تکمیل تأسیسات الکتریکال و مکانیکال از جمله اقداماتی است که برای رسیدن پروژه به مرحله بهرهبرداری باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: تأمین اعتبار به تنهایی پایان کار نیست و آنچه اهمیت دارد، تبدیل اعتبار به اقدام اجرایی مشخص و قابل ارزیابی است. بر همین اساس، تلاش ما این است که پس از نهایی شدن تفاهم میان دستگاههای مسئول، فرآیند تکمیل موزه با برنامه مشخص دنبال شود و اعتبارات اختصاصیافته در کوتاهترین زمان ممکن در بخشهای ضروری پروژه به کار گرفته شود.
کرمزاده با اشاره به جایگاه نوشآباد در ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری شهرستان آران و بیدگل بیان کرد: راهاندازی موزه شترخان میتواند یک ظرفیت جدید به زنجیره گردشگری فرهنگی نوشآباد اضافه کند و در صورت تکمیل و بهرهبرداری مناسب، این مجموعه قادر خواهد بود در کنار سایر جاذبههای تاریخی و فرهنگی منطقه، نقش مشخصی در معرفی پیشینه، هویت و ظرفیتهای فرهنگی شهر ایفا کند.
وی تأکید کرد: رویکرد ادارهکل میراث فرهنگی استان اصفهان در این پروژه، فعال کردن یک مجموعه موزهای متوقفشده و تبدیل آن به یک ظرفیت واقعی برای موزهداری و گردشگری فرهنگی است و به همین دلیل موضوع صرفاً به بازگشایی یک ساختمان محدود نمیشود، بلکه باید شرایط لازم برای فعالیت مستمر و استاندارد موزه نیز فراهم شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: همکاری شهرداری نوشآباد در این مرحله اهمیت ویژهای دارد، زیرا از یک سو مالکیت مجموعه با شهرداری است و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از نیازهای زیرساختی پروژه باید از سوی این مجموعه تأمین شود. بنابراین استمرار همکاری میان شهرداری نوشآباد، اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل و ادارهکل میراث فرهنگی استان میتواند تعیینکننده سرعت اجرای پروژه باشد.
وی ادامه داد: ما امیدواریم با تفاهم و همکاری شکلگرفته میان شهرداری نوشآباد و مجموعه میراث
فرهنگی، شاهد خروج موزه شترخان از وضعیت بلاتکلیفی و آغاز مرحله اجرایی تکمیل آن باشیم و بتوانیم یکی از ظرفیتهای موزهای استان اصفهان را در شهر نوشآباد فعال کنیم.
کرمزاده خاطرنشان کرد: سیاست ما این است که پروژههای موزهای که به دلیل مشکلات اعتباری یا اجرایی متوقف ماندهاند، شناسایی و برای آنها راهکار مشخص تعریف شود. در مورد موزه شترخان نیز پیگیری در سطح ملی، تأمین اعتبار اولیه و ورود شهرداری نوشآباد به تأمین بخشی از منابع مورد نیاز، سه مؤلفه مهمی هستند که میتوانند زمینه را برای تعیین تکلیف این پروژه فراهم کنند.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری نوشآباد، فعال شدن این موزه میتواند به تقویت زیرساخت موزهداری منطقه کمک کند و از منظر گردشگری نیز یک ظرفیت مکمل برای بازدیدکنندگان ایجاد کند. هدف ما این است که این پروژه از مرحله وعده و برنامه عبور کرده و با استفاده از اعتبارات پیشبینیشده، وارد فرآیند واقعی تکمیل و بهرهبرداری شود.
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