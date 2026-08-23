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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

موزه شترخان نوش‌آباد از بن‌بست خارج شد؛۱۰۰ میلیاردریال برای راه‌اندازی

موزه شترخان نوش‌آباد از بن‌بست خارج شد؛۱۰۰ میلیاردریال برای راه‌اندازی

اصفهان-مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان از اختصاص ۲۰میلیارد ریال اعتبار در فاز نخست برای راه‌اندازی موزه شترخان نوش‌آباد خبر داد و گفت: برای راه اندازی کامل ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در استان اصفهان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی برای تعیین تکلیف موزه شترخان نوش‌آباد اظهار کرد: با پیگیری جناب آقای دکتر دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، در فاز نخست مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برای راه‌اندازی موزه شترخان شهر نوش‌آباد اختصاص یافته است و این اعتبار می‌تواند نقطه آغاز بازگشت این مجموعه به چرخه فعال موزه‌داری استان اصفهان باشد.

وی افزود: برای عملیاتی شدن این اعتبار و مشخص شدن نحوه همکاری دستگاه‌های مرتبط، مقرر شده است تفاهمنامه‌ای میان مجموعه میراث فرهنگی و شهرداری نوش‌آباد منعقد شود تا مسئولیت‌ها، تعهدات و اقدامات اجرایی مورد نیاز برای تکمیل و راه‌اندازی موزه به صورت مشخص دنبال شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با تأکید بر اینکه مالکیت موزه شترخان بر عهده شهرداری نوش‌آباد است، تصریح کرد: در این چارچوب، شهرداری نوش‌آباد علاوه بر همکاری در فرآیند اجرایی، متعهد شده است مبلغ ۸۰ میلیارد ریال را برای تأمین و تکمیل تأسیسات الکتریکال و مکانیکال مورد نیاز موزه اختصاص دهد و این موضوع نیز در قالب تفاهمنامه‌ای که با اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان آران و بیدگل منعقد خواهد شد، پیگیری می‌شود.

کرم‌زاده ادامه داد: بنابراین با در نظر گرفتن اعتبار ۲۰ میلیارد ریالی اختصاص‌یافته در فاز نخست و تعهد ۸۰ میلیارد ریالی شهرداری نوش‌آباد برای تکمیل زیرساخت‌های الکتریکال و مکانیکال، مجموع ظرفیت اعتباری پیش‌بینی‌شده برای به جریان انداختن این پروژه به حدود ۱۰۰ میلیارد ریال می‌رسد و هدف اصلی این است که منابع موجود مستقیماً در مسیر رفع موانع اجرایی و آماده‌سازی موزه برای بهره‌برداری هزینه شود.

وی با اشاره به سابقه توقف این پروژه گفت: موزه شترخان نوش‌آباد در سال‌های گذشته با هدف راه‌اندازی و بهره‌برداری در نظر گرفته شده بود، اما به دلیل کمبود اعتبار و فراهم نشدن منابع مورد نیاز، روند تکمیل آن متوقف شد و مجموعه برای مدتی عملاً از چرخه اجرایی خارج ماند. اکنون با ورود منابع جدید و شکل‌گیری همکاری میان اداره میراث فرهنگی و شهرداری نوش‌آباد، امکان تعیین تکلیف این پروژه فراهم شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم در پروژه‌های موزه‌ای صرفاً ایجاد فضای فیزیکی نیست، بلکه مجموعه باید از نظر زیرساخت‌های تخصصی، تأسیسات، الزامات فنی و شرایط لازم برای حفاظت و عرضه آثار نیز به وضعیت قابل قبول برسد. به همین دلیل، در مورد موزه شترخان نوش‌آباد نیز تکمیل تأسیسات الکتریکال و مکانیکال از جمله اقداماتی است که برای رسیدن پروژه به مرحله بهره‌برداری باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: تأمین اعتبار به تنهایی پایان کار نیست و آنچه اهمیت دارد، تبدیل اعتبار به اقدام اجرایی مشخص و قابل ارزیابی است. بر همین اساس، تلاش ما این است که پس از نهایی شدن تفاهم میان دستگاه‌های مسئول، فرآیند تکمیل موزه با برنامه مشخص دنبال شود و اعتبارات اختصاص‌یافته در کوتاه‌ترین زمان ممکن در بخش‌های ضروری پروژه به کار گرفته شود.

کرم‌زاده با اشاره به جایگاه نوش‌آباد در ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان آران و بیدگل بیان کرد: راه‌اندازی موزه شترخان می‌تواند یک ظرفیت جدید به زنجیره گردشگری فرهنگی نوش‌آباد اضافه کند و در صورت تکمیل و بهره‌برداری مناسب، این مجموعه قادر خواهد بود در کنار سایر جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی منطقه، نقش مشخصی در معرفی پیشینه، هویت و ظرفیت‌های فرهنگی شهر ایفا کند.

وی تأکید کرد: رویکرد اداره‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان در این پروژه، فعال کردن یک مجموعه موزه‌ای متوقف‌شده و تبدیل آن به یک ظرفیت واقعی برای موزه‌داری و گردشگری فرهنگی است و به همین دلیل موضوع صرفاً به بازگشایی یک ساختمان محدود نمی‌شود، بلکه باید شرایط لازم برای فعالیت مستمر و استاندارد موزه نیز فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: همکاری شهرداری نوش‌آباد در این مرحله اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا از یک سو مالکیت مجموعه با شهرداری است و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از نیازهای زیرساختی پروژه باید از سوی این مجموعه تأمین شود. بنابراین استمرار همکاری میان شهرداری نوش‌آباد، اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل و اداره‌کل میراث فرهنگی استان می‌تواند تعیین‌کننده سرعت اجرای پروژه باشد.

وی ادامه داد: ما امیدواریم با تفاهم و همکاری شکل‌گرفته میان شهرداری نوش‌آباد و مجموعه میراث

فرهنگی، شاهد خروج موزه شترخان از وضعیت بلاتکلیفی و آغاز مرحله اجرایی تکمیل آن باشیم و بتوانیم یکی از ظرفیت‌های موزه‌ای استان اصفهان را در شهر نوش‌آباد فعال کنیم.

کرم‌زاده خاطرنشان کرد: سیاست ما این است که پروژه‌های موزه‌ای که به دلیل مشکلات اعتباری یا اجرایی متوقف مانده‌اند، شناسایی و برای آنها راهکار مشخص تعریف شود. در مورد موزه شترخان نیز پیگیری در سطح ملی، تأمین اعتبار اولیه و ورود شهرداری نوش‌آباد به تأمین بخشی از منابع مورد نیاز، سه مؤلفه مهمی هستند که می‌توانند زمینه را برای تعیین تکلیف این پروژه فراهم کنند.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری نوش‌آباد، فعال شدن این موزه می‌تواند به تقویت زیرساخت موزه‌داری منطقه کمک کند و از منظر گردشگری نیز یک ظرفیت مکمل برای بازدیدکنندگان ایجاد کند. هدف ما این است که این پروژه از مرحله وعده و برنامه عبور کرده و با استفاده از اعتبارات پیش‌بینی‌شده، وارد فرآیند واقعی تکمیل و بهره‌برداری شود.

کد مطلب 6924670

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