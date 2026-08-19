لزوم ساماندهی بازار تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر،زهرا شمساحسان، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، با اشاره به اهمیت تاریخی، اجتماعی و اقتصادی بازار تهران، تأکید کرد که ساماندهی این محدوده صرفاً با اجرای پروژههای عمرانی و کالبدی محقق نمیشود و باید پیامدهای اجتماعی این مداخلات نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ضمن حمایت از اقدامات مرتبط با ایمنی و ساماندهی بازار، خواستار ایجاد سازوکاری برای گفتوگوی مستمر با اصناف، کسبه و معتمدان بازار شد و بر ضرورت تدوین پیوست اجتماعی و فرهنگی برای طرحهای عمرانی تأکید کرد.
شمساحسان همچنین اقناع عمومی و اطلاعرسانی پیش از اجرای پروژهها را از الزامات موفقیت مداخلات شهری دانست و تصریح کرد که بدون جلب اعتماد و مشارکت ذینفعان، اجرای طرحهای ساماندهی با چالش مواجه خواهد شد.
بر اساس این دیدگاه، فرسودگی کالبدی، خطر حریق، تراکم انبارها، ضعف دسترسی اضطراری و مشکلات ترافیکی بازار تهران، در کنار مسائل اجتماعی و اقتصادی آن، نیازمند رویکردی جامع است؛ رویکردی که در آن اقدامات فنی و عمرانی با حکمرانی اجتماعی و مشارکت ذینفعان همراه شود.
در همین راستا، تدوین یک «بسته مکمل اجتماعی، فرهنگی و حکمرانی» در کنار مداخلات کالبدی، میتواند زمینهساز گفتوگوی مؤثر با اصناف، افزایش مشارکت عمومی و صیانت از میراث و هویت تاریخی بازار تهران باشد.
هدف نهایی، دستیابی به بازاری ایمنتر، منظمتر و کارآمدتر است؛ بازاری که ضمن حفظ هویت تاریخی خود، بتواند بهعنوان یک سرمایه اجتماعی و اقتصادی پایدار به فعالیت ادامه دهد.
اصلاح پایدار بازار تهران تنها با مداخله فنی و کالبدی محقق نمیشود؛ این مسیر به مشارکت مردم، گفتوگوی مستمر با ذینفعان و تقویت حکمرانی اجتماعی نیاز دارد.
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