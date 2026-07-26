به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر ادبیات و زبان فارسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کار داوری ششمین دوره جایزه گلستان به پایان رسیده و اسامی راهیافتگان به مرحله پایانی این دوره از جایزه گلستان به ترتیب الفبایی به این شرح است:
سنا امیریمظهر، یاسمینزهرا بهبودی، فاطمهسادات طبائی، نورا سلیمی، صبا شمس، فاطمه طاهرپور کلانتری، عطیه عسگری، هستی فتائی، آژین فرجی، هستی کامیاب، دلسا محسنی، رقیه مستقیم، هلنا منصوری، عرفان نادری، سورنا نالائی، سارا نوروزیشاد و یلدا واحدیان.
داوری ششمین دوره جایزه گلستان را مژده لواسانی، احسان رضایی و امید مهدینژاد بر عهده داشتهاند.
ششمین دوره جایزه گلستان با حمایت دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار میشود و برگزیدگان نهایی این دوره نیز طی مراسمی در تیرماه 1405 معرفی خواهند شد.
جایزه گلستان یک رویداد فرهنگی - ادبی است که با محوریت خوانش گلستان سعدی، به دنبال حفظ و ترویج ادبیات کلاسیک فارسی و افزایش علاقه نسل جوان به آن است.
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