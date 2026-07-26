به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر،زهرا شمس احسان رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تهران با بیان اینکه بازار بزرگ نمی تواند به عنوان یک پهنه فرسوده در مرکز شهر تهران تعریف شود، اظهار کرد: بازار نهادی زنده در شهر است که سنت های اجتماعی و سرمایه های فرهنگی و حافظه تاریخی در آن با هم گره خورده است.

وی افزود: بازار تهران یکی از مهمترین سرمایه های تاریخی پایتخت به شمار می رود. بازار بزرگ با تأمین معیشت هزاران نفر، طی دهه ها شکل گرفته است. بازار با مسائل عدیده ای مواجه است و اختلال در شبکه تردد، پیچیدگی های مالکیتی و موارد ناایمنی در این محل دیده می شود و باید اقدامات حمایتی از سوی شهرداری تهران در بازار صورت بگیرد؛ مداخلات کالبدی ضروری است اما بازار با توجه به برخورداری از بافت اجتماعی زنده، از شهرداری انتظار می رود در کنار مداخله کالبدی نسبت به ارائه یک بسته مکمل اجتماعی، فرهنگی و حکمرانی اقدام کند و با اصناف گفت و گویی مستمر داشته باشد و برای هر مداخله پیوست اجتماعی و فرهنگی تهیه کند.

وی با بیان اینکه صیانت از هویت تاریخی و میراث ناملموس و سرمایه فرهنگی بازار باید در این مداخلات مورد توجه قرار بگیرد، یادآور شد: ایجاد نظام پایش اجتماعی برای سنجش آثار تصمیمات بر کسب و کارها و امنیت روانی فعالان بازار نیز از دیگر ضرورت هاست که نیاز به توجه جدی دارد.