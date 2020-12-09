افزایش تفکیک زباله با طرح شنبه های بدون پسماند

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان، با اشاره به اجرای طرح کاپ و تأثیر آن بر میزان تفکیک زبالههای خشک در مبدا گفت: طرح جداسازی زبالههای تر و خشک از مبادی تولید از قبیل منازل مسکونی، مراکز تجاری و ادارات، مدارس و … چند سالی است که در مناطق ۲۲ گانه اجرا میشود، اما در ادامه اجرای طرح کاپ (کاهش پسماند)، پروژه «شنبههای بدون پسماند» با هدف تسهیل در تعامل شهروندان با مدیریت شهری، چند ماهی است که در مناطق اجرا میشود.
وی با اشاره به شرایط کنونی و محدودیت افراد برای حضور در مراکز عمومی و مواجهه مستقیم با یکدیگر خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند در طول هفته پسماندهای خشک را جداسازی کرده و با رعایت پروتکلهای بهداشتی به غرفههای بازیافت یا خودروهای ملودی دار تحویل دهند. همچنین میتوانند پسماندهای خود را در طول هفته جمع آوری و روزهای شنبه بین ساعت ۷ تا ۹ صبح جلوی درب منزل گذاشته تا به خودروهای ملودی دار تحویل دهند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به تأثیر اجرای طرح کاپ بر جلب مشارکت شهروندان، ارتقای پاکیزگی شهر و کاهش مشکلات زیستمحیطی ناشی از تولید پسماند گفت: با اجرای طرح کاپ و جمعآوری مخازن پسماند از معابر، تفکیک از مخازن توسط زباله گردها کاهش و در کنار آن تفکیک پاک در مبدا با اجرای طرح شنبههای بدون پسماند افزایش یافت.
علیپور در ادامه تفکیک پسماند در مبدا، کاهش حجم پسماند خشک، کم کردن رطوبت زباله تولیدی و در نهایت کاهش میزان ورودی پسماند به مقصد نهایی آن در آرادکوه و حفاظت از محیط زیست را از اهداف اجرای طرح شنبههای بدون پسماند اعلام و عنوان کرد: این طرح با سیاستهای تشویقی نیز همراه بوده که در همین زمینه علاوه بر ارائه وجه نقد به شهروندانی که پسماند خشک خود را به غرفههای بازیافت تحویل میدهند کد پیگیری نیز به آنها ارائه شده که باید تا اعلام نتایج قرعهکشی سازمان مدیریت پسماند نزد خود نگه داشته باشند. منتخبان با ارائه کد، دوچرخه اهدایی سازمان را دریافت میکنند.
وی با تاکید بر اینکه منظور از شنبههای بدون پسماند عدم وجود زباله خشک در منازل است، افزود: این طرح حدود دو ماه است که در مناطق ۲۲ گانه با هدف جمع آوری پسماندهای خشک تفکیک شده و با تلفیق طرحهای تشویقی از سه طریق غرفههای بازیافت، اپلیکیشن جمع آوری پسماند خشک (جاروب و کاپ زی) و خودروهای ملودی دار بازیافت اجرا میشود. میزان مشارکت مناطق هم متفاوت بوده اما در همین مدت کوتاه شاهد افزایش میزان تفکیک پاک در مبدا بودهایم.
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