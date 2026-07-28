انویدیا و مایکروسافت ائتلاف هوش مصنوعی امن تشکیل دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این یک اقدام جدید با محوریت توسعه ابزارهای منبع باز جهت دفاع از نرم افزار، عامل های هوش مصنوعی و زیرساخت ها در مقابل تهدیدهای سایبری است.

در این اتحادیه نام های برجسته ای در حوزه ابر رایانشی، امنیت سایبری، نرم افزار شرکتی، بنیادهای منبع باز و تحقیقات هوش مصنوعی کنار هم دیده می شوند. اعضای اولیه آن عبارتند از: انویدیا، ادوب، کادنس، کپیتال وان، سیسکو، کلادرا، کلاد فلر، کوگنیشن، کراود استرایک، داتا بریکس، دل، دور دش، الاستیک، HPE، هاگینگ فیس، آی بی ام، لانگ چین، لینوکس، مایکروسافت، NAVER، نپ اپ، نوس ریسرچ، اوپن کلاو، پالانتیر، پالو آلتو نتورکس، رد هت، رفلکشن ای آی، سلز فورس، SAP، سرویس نو، زیمنس، اس کی تله کام، اسنو فلیک، اسپیس ایکس، سیناپسیس، تینکینگ ماشین لب و ترند ای آی.

انویدیا یک تولید کننده برتر تراشه های هوش مصنوعی است. این اقدام در پی هک پلتفرم هوش مصنوعی هاگینگ فیس توسط مدل های هوش مصنوعی اوپن ای آی انجام شده که توجه بیشتری را به خطرات مربوط به عامل های خودکار هوش مصنوعی جلب می کند.

این شرکت تصمیم دارد مدل‌های متن‌باز، وزن‌های مدل، داده‌ها و پژوهش‌های مرتبط با کنترل عامل‌های هوش مصنوعی را در اختیار این ائتلاف قرار دهد. انویدیا اعلام کرد چارچوب پیشنهادی می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا عملکرد عامل‌های هوش مصنوعی را آزمایش، رصد، ارزیابی و مدیریت کنند و امنیت هوش مصنوعی و نظارت بر سامانه‌ها را به محور اصلی فعالیت‌های این ائتلاف تبدیل کند.