فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی راه‌ها، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای، ۶۸ پروژه راهداری در نقاط مختلف استان گیلان آماده افتتاح شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل ۴۳ پروژه روکش آسفالت راه‌های روستایی و فرعی، ۱۷ پروژه روکش و لکه‌گیری راه‌های اصلی، ۴ پروژه احداث سیستم روشنایی طولی و نقطه‌ای، یک پروژه احداث مجتمع خدمات رفاهی، یک پروژه تهیه و نصب حفاظ بلوک مفصلی، یک پروژه آسفالت حفاظتی و یک پروژه هدایت آب‌های سطحی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به گستردگی پروژه‌ها در سطح استان گفت: اجرای این طرح‌ها با هدف ارتقای کیفیت راه‌ها، افزایش ایمنی تردد، کاهش نقاط آسیب‌پذیر و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر جهت تردد کاربران جاده ای انجام شده است.

مرادی اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این پروژه‌ها را در مجموع ۱۳ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بخش قابل توجهی از این اعتبارات در حوزه بهسازی و روکش آسفالت راه‌های روستایی و فرعی و همچنین ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان هزینه شده است.

وی تأکید کرد: توسعه و نگهداری راه‌های روستایی و اصلی، یکی از اولویت‌های مهم اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان است و تلاش می‌کنیم با اجرای پروژه‌های عمرانی و نگهداری مستمر، زمینه تردد ایمن و روان کاربران جاده‌ای را در سراسر استان فراهم کنیم.