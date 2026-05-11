آغاز عملیات روکش آسفالت محور فومن- شفت-سروان با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات روکش آسفالت در محور فومن–شفت-سروان خبر داد و اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت این محور در محدوده پل کهنه‌سر به طول یک‌هزار و ۸۰۰ متر در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به اعتبار اختصاص‌یافته برای اجرای این پروژه افزود: برای اجرای این عملیات ۶۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

مرادی هدف از اجرای این پروژه را بهسازی سطح راه، افزایش ایمنی تردد و ارتقای کیفیت عبور و مرور عنوان کرد و گفت: با اجرای این عملیات، شرایط تردد برای کاربران جاده‌ای در این محور به شکل محسوسی بهبود می‌یابد.

وی همچنین تأکید کرد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان به منظور نگهداری و ارتقای سطح ایمنی راه‌های استان، اجرای پروژه‌های بهسازی و روکش آسفالت را در محورهای مختلف به طور مستمر در دستور کار دارد.