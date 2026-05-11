۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۹

آغاز عملیات روکش آسفالت محور فومن- شفت-سروان با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از اجرای عملیات روکش آسفالت در محور فومن–شفت–سروان در محدوده پل کهنه گوراب با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات روکش آسفالت در محور فومن–شفت-سروان خبر داد و اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت این محور در محدوده پل کهنه‌سر به طول یک‌هزار و ۸۰۰ متر در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به اعتبار اختصاص‌یافته برای اجرای این پروژه افزود: برای اجرای این عملیات ۶۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

مرادی هدف از اجرای این پروژه را بهسازی سطح راه، افزایش ایمنی تردد و ارتقای کیفیت عبور و مرور عنوان کرد و گفت: با اجرای این عملیات، شرایط تردد برای کاربران جاده‌ای در این محور به شکل محسوسی بهبود می‌یابد.

وی همچنین تأکید کرد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان به منظور نگهداری و ارتقای سطح ایمنی راه‌های استان، اجرای پروژه‌های بهسازی و روکش آسفالت را در محورهای مختلف به طور مستمر در دستور کار دارد.

