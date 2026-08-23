برنامه ریزی برای احداث نخلستان در سطح ۳ هزار هکتار از اراضی دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر یکشنبه در جریان بازدید میدانی از ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان دهلران، با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان در این حوزه، از تدوین نقشه راه جدید برای توسعه اقتصادی استان خبر داد.

وی با بیان اینکه پیشرفت استان در گروِ توجه ویژه به سه محور کلیدی است، اظهار داشت: در کنار ظرفیت‌های عظیم نفت و گاز و همچنین پتانسیل‌های تجاری و زیارتی مرز، بخش کشاورزی سومین رکن پیشرفت استان را تشکیل می‌دهد و هدف اصلی ما در دولت، هموارسازی مسیر برای حضور سرمایه‌گذاران توانمند در این عرصه است.

کرمی در تشریح اقدامات انجام شده، افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته، بازدیدهای میدانی از ظرفیت‌های شهرستان‌های دهلران، مهران و چوار با حضور سرمایه‌گذاران برجسته بخش کشاورزی انجام شد. هدف از این رایزنی‌ها، صرفاً جذب سرمایه نیست، بلکه ایجاد طرح‌های کلان اشتغال‌زایی است که خروجی آن، کاهش نرخ بیکاری و تولید شغل‌های پایدار و سودآور باشد.

وی با اشاره به یکی از طرح‌های پیش‌رو تصریح کرد: ظرفیت اجرای پروژه‌های عظیم از جمله ایجاد نخلستان‌های مدرن در گستره‌ای بیش از سه هزار هکتار وجود دارد که می‌تواند سیمای کشاورزی منطقه را به طور کامل دگرگون کند.

سد میمه؛ پیشران تحول در کشاورزی دهلران

در همین راستا، تأمین منابع آبی به عنوان زیرساخت اصلی توسعه کشاورزی، با بهره‌برداری از سد میمه وارد فاز جدیدی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ایلام با اعلام خبر آبگیری سد میمه در بخش مرکزی دهلران، گفت: این سد با هدف بهبود وضعیت کشاورزی منطقه احداث شده و زمینه آبیاری ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی بخش مرکزی را فراهم می‌آورد.

صادق علیمراد با تأکید بر نقش حیاتی این پروژه در اقتصاد محلی افزود: تأمین آب اراضی دیم، افزایش سطح زیرکشت و در نتیجه جهش در تولیدات کشاورزی و ایجاد اشتغال، از مهم‌ترین دستاوردهای بهره‌برداری از این سد است.

استاندار ایلام در پایان، علاوه بر محورهای سه‌گانه پیشرفت، بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی به عنوان مکمل‌های توسعه پایدار استان تأکید کرد.