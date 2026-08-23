به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی تئاتر میدانی «امت احمد» با محوریت گرامیداشت سیره حضرت محمد مصطفی (ص) و با هدف تقویت فرهنگ وحدت، همدلی و برادری میان مسلمانان در ۱۵ استان کشور برگزار می‌شود.

مازندران نیز یکی از استان‌های میزبان این رویداد است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، پنج مجلس پرده‌خوانی توسط مرشد جواد آقاپور از هنرمندان آملی در شهرهای مختلف استان اجرا خواهد شد.

این اجراها در شهرهای بهشهر، چمستان، ساری، فریدونکنار و آمل برگزار می‌شود و موضوع اصلی آن روایت بخش‌هایی از سیره پیامبر اکرم ص و تبیین آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی ایشان با محوریت وحدت و همدلی مسلمانان است.

رویداد ملی تئاتر میدانی امت احمد به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی و با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و به دبیری هادی کیانی برگزار می‌شود.

این رویداد در قالب‌های مختلف نمایشی از جمله نمایش خیابانی، پرفورمنس، پرده‌خوانی و نقالی برگزار خواهد شد و بیش از ۱۰۰ اجرای میدانی در استان‌های منتخب کشور برای آن پیش‌بینی شده است.

مهدی معصومی مدیر حوزه هنری مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این رویداد در استان اظهار کرد: هنرهای نمایشی و آیینی ظرفیت مناسبی برای انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی دارند و اجرای این آثار در فضای عمومی می‌تواند ارتباط مستقیم و گسترده‌ای با مردم ایجاد کند.

وی افزود: پرده‌خوانی یکی از گونه‌های نمایشی و آیینی ریشه‌دار در فرهنگ ایرانی است و استفاده از این ظرفیت برای روایت سیره پیامبر اکرم ص می‌تواند به معرفی بهتر مفاهیم اخلاقی و وحدت آفرین سیره نبوی کمک کند.

مدیر حوزه هنری مازندران با بیان اینکه برنامه‌های امت احمد در پنج شهر استان اجرا می‌شود گفت: تلاش شده است با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان بومی، برنامه‌هایی متناسب با فضای هفته وحدت برای مخاطبان مختلف اجرا شود.

معصومی هدف اصلی این برنامه‌ها را ترویج فرهنگ وحدت و همدلی دانست و افزود: سیره پیامبر اعظم ص سرشار از آموزه‌هایی درباره اخلاق، برادری، همزیستی و انسجام اجتماعی است و هنر می‌تواند این مفاهیم را به شیوه‌ای جذاب و قابل فهم برای مخاطبان بازگو کند.

رویداد ملی تئاتر میدانی امت احمد از اول شهریورماه آغاز می‌شود و تا هشتم شهریورماه هم‌زمان با هفته وحدت در استان‌های منتخب کشور ادامه خواهد داشت.