رازیانی: «مهمانی امت احمد» ویترین وحدت و همدلی مردم کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی، ظهر سه‌شنبه در نشست کمیته تدوین محتوای جشن بزرگ «مهمانی امت احمد» اظهار کرد: با پایان ماه صفر و آغاز ماه ربیع‌الاول، فضای عمومی کشور به سمت نشاط معنوی و برگزاری آیین‌های شاد دینی حرکت خواهد کرد و استان کردستان نیز با تکیه بر سنت دیرینه مولودی‌خوانی و آیین‌های مذهبی این ایام، میزبان برنامه‌های متنوع خواهد بود.

وی با اشاره به سابقه برگزاری مراسم‌های مولودی‌خوانی در مناطق کردنشین افزود: این سنت ریشه‌دار، بخشی از فرهنگ دینی مردم کردستان است و جشن «مهمانی امت احمد» نیز در امتداد همین میراث فرهنگی و مذهبی طراحی شده تا شور و نشاط معنوی را در جامعه گسترش دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه ایده «مهمانی امت احمد» چهار سال پیش با هدف مردمی‌سازی برنامه‌های هفته وحدت شکل گرفت، گفت: در گذشته برنامه‌های هفته وحدت بیشتر در قالب نشست‌های نخبگانی و رسمی برگزار می‌شد و سهم مردم در این رویدادها چندان پررنگ نبود، از این رو تلاش شد قالبی طراحی شود که مردم هم برگزارکننده و هم مخاطب اصلی آن باشند.

رازیانی افزود: فلسفه نامگذاری این برنامه نیز بر پایه تکریم امت پیامبر اکرم (ص) و ایجاد خاطره‌ای ماندگار از همدلی و وحدت میان مسلمانان شکل گرفته است؛ چرا که امت اسلامی با حضور همه مذاهب و اقوام معنا پیدا می‌کند و محبت به پیامبر اعظم (ص) محور این وحدت است.

وی با اشاره به تجربه سه دوره گذشته برگزاری این جشن عنوان کرد: با وجود شرایط خاص اجتماعی در سال‌های نخست، «مهمانی امت احمد» با استقبال گسترده مردم برگزار شد و هر سال نیز میزان مشارکت مردمی در آن افزایش یافته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: سال گذشته حدود ۹۰ درصد غرفه‌های فرهنگی، خدماتی و پذیرایی این جشن توسط گروه‌های مردمی اداره شد و امسال نیز برنامه‌ریزی‌ها بر افزایش نقش‌آفرینی مردم و کاهش تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی متمرکز شده است.

رازیانی با تأکید بر اینکه تمامی بخش‌های جشن باید متناسب با شأن و جایگاه پیامبر اکرم (ص) باشد، اظهار کرد: از ابتدای طراحی این رویداد، رعایت این اصل به عنوان خط قرمز محتوایی در نظر گرفته شده و از اجرای برنامه‌هایی که تناسبی با فضای معنوی جشن نداشته باشند، پرهیز شده است.

وی گفت: در عین حال تلاش شده است محتوای جشن به گونه‌ای طراحی شود که برای همه گروه‌های سنی و سلایق مختلف جذاب باشد؛ از مولودی‌خوانی و دف‌نوازی سنتی کردی گرفته تا اجرای گروه‌های سرود، برنامه‌های کودک و نوجوان، بهره‌گیری از هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت هنرمندان بومی استان.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان از بررسی پیشنهاد ایجاد استیج ویژه مولودی‌خوانی و آیین‌های خانقاهی در کنار صحنه اصلی جشن خبر داد و افزود: هدف از برگزاری نشست کمیته تدوین محتوا، استفاده از دیدگاه‌های صاحب‌نظران برای ارتقای کیفیت برنامه‌ها و برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشن «مهمانی امت احمد» است.