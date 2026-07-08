معرفی آثار منتخب نمایشی رویداد ملی «آقای شهید ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، رویداد ملی نمایش‌های میدانی و پرفورمنس «آقای شهید ایران» با هدف پاسداشت و ادای احترام هنرمندان هنرهای نمایشی سراسر کشور به مقام قائد شهید امت برگزار می‌شود و گروه‌های نمایشی از استان‌های مختلف کشور در آن حضور دارند.

در این رویداد، ۷۰ اثر در قالب نمایش‌های میدانی، نمایش‌های خیابانی، پرفورمنس، نمایش‌های آئینی، نقالی، پرده‌خوانی و سوگ‌خوانی، به‌صورت همزمان در میادین، اجتماعات مردمی و دیگر فضاهای عمومی سراسر کشور اجرا می‌شوند. همچنین در مجموع بیش از ۳۰۰ اجرای عمومی برای این آثار در طول برگزاری رویداد پیش‌بینی شده است.

فهرست آثار منتخب تولیدی مراکز نمایش حوزه‌ هنری انقلاب اسلامی در استان‌های کشور به شرح زیر است:

استان آذربایجان شرقی

پرفورمنس «رستاخیز»؛ طراح و کارگردان: آراز (محمد) محمدی

نمایش «سایه نور»؛ نویسنده و کارگردان: علی یاوری

نمایش «دیدم که جانم می‌رود»؛ نویسنده: کریم شجاعی، کارگردان: محمدحسین امینی

نقالی «محشر»؛ مرشد: علی مداحی

نقالی «تاریخ و قلم»؛ کارگردان: محمد روزمه و نقال: زینب لطفی

استان اصفهان

نمایش «محاکمه»؛ نویسنده: احمد بینا و کارگردان: ویدا موسوی

نمایش «دوربین‌ها مشغول کارند»؛ نویسنده و کارگردان: پویا امامی

استان البرز

نمایش «به نام پدر»؛ نویسنده و کارگردان: علیرضا داننده‌فر

نمایش «ما رأیتُ إلا جمیلاً»؛ نویسنده و کارگردان: مهدی فتحی

استان ایلام

نمایش «علمدار»؛ کارگردان: بهاره مهکی

نمایش «عباس سلام به آقا برسون»؛ کارگردان: زهرا چراغی

نمایش «او یک بچه بود»؛ کارگردان: مریم عبدی

استان بوشهر

نمایش «از شهامت تا شهادت»؛ نویسنده و کارگردان: احمدرضا قربانی

نمایش «باید برخاست»؛ نویسنده و کارگردان: قاسم شاکر

نمایش «بدرقه حق»؛ نویسنده و کارگردان: قاسم شاکر

استان تهران

نمایش «برای هر وجب از این خاک»؛ نویسنده و کارگردان: سامان شکیبا

نمایش «از تبار حسینی»؛ نویسنده: زهره سادات اردستانی و کارگردان: علیرضا امینی

نمایش «چفیه»؛ نویسنده: محمد یزدی و کارگردان: سیدامیر حسینی

نمایش «از شهادت تا بیعت»؛ نویسنده و کارگردان: هومن حسینی

استان چهارمحال و بختیاری

نمایش «از رمضان تا کربلا»؛ نویسنده و کارگردان: مهدی احمدی‌بنی

نمایش «خداحافظ، سایه ماندگار»؛ نویسنده و کارگردان: فرشته قادری دهکردی

استان خراسان جنوبی

نمایش «عروج»؛ نویسنده: مجتبی پسندیده و کارگردان: مهدی ابراهیمی

نمایش «جامانده»؛ نویسنده و کارگردان: احسان محمدیان

نمایش «برای او»؛ نویسنده: سعید علی‌آبادی و کارگردان: مهدی ابراهیمی

استان خراسان رضوی

سوگ‌خوانی «ع» (علی‌الاصول)؛ گروه نمایشی: ماهو

نمایش «قول پدر دختری»؛ نویسنده: حصان مومنیان و کارگردان: سیدجواد رحیم‌زاده

نمایش «از دیار خراسان»؛ نویسنده و کارگردان: جواد همایونی

پرده‌خوانی «مِثلی لا یُبایعُ مِثلَ یزید»؛ اجرا: علی درویشی

پرده‌خوانی «سرباز آقا»؛ اجرا: فاطمه بخشی

پرده‌خوانی «مجاهد خستگی‌ناپذیر»؛ اجرا: شایان صالحی

پرده‌خوانی «علمدار»؛ اجرا: سهیل نصری

پرده‌خوانی «حضرت رقیه (س)»؛ اجرا: علی حسینی

پرده‌خوانی «روایت عشق»؛ اجرا: امیر مشهدی

پرده‌خوانی «ظهر عاشورا»؛ اجرا: امین میرزایی

پرده‌خوانی «سربازان ولایت»؛ اجرا: مصطفی قدرتی

پرده‌خوانی «شرح اسم»؛ اجرا: درسا نکویی

پرده‌خوانی «این مردم مبعوث شده»؛ اجرا: کیان مشمول

استان خراسان شمالی

نقالی «راز شهری که از مسجد برخاست»

نقالی «سوگند مرزبانان جرگلان»

نقالی «غلامان دیاری که ایستاد»

استان خوزستان

نمایش «بلیط»؛ کارگردان: مریم طرفی

نمایش «طاق نصرت»؛ کارگردان: سیدعباس موسوی

استان زنجان

نمایش «صدای سکوت»؛ نویسنده: احسان فلاحیان و کارگردان: مصطفی جعفری

نمایش «تداوم خون»؛ نویسنده و کارگردان: رضا یاوری

استان سمنان

نمایش «بعثت»؛ نویسنده و کارگردان: حسین سلطانعلیان

نمایش «مهر پدری»؛ نویسنده و کارگردان: بهرام افرا

نمایش «امان‌نامه»؛ نویسنده و کارگردان: علیرضا ابوالقاسمی

استان سیستان و بلوچستان

نمایش «پیروزی تقدیر ایران»؛ نویسنده: ندا حبیبی و کارگردان: روح‌الله کیخا شهری

نمایش «آقای مهربان»؛ نویسنده: ندا حبیبی و کارگردان: ارسلان محبی

نمایش «وطن»؛ نویسنده: ندا حبیبی و کارگردان: مرتضی مودی

استان فارس

نمایش «سفر»؛ نویسنده و کارگردان: اصغر گروسی

نمایش «نگین انگشتری»؛ نویسنده: اصغر گروسی و کارگردان: سارا خیری