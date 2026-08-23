به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت مشابه در نقاط مختلف مازندران، موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت و تحقیقات تخصصی برای شناسایی عاملان این سرقتها آغاز شد.
وی افزود: بررسیهای انجام شده نشان داد اعضای این باند به صورت سازمان یافته فعالیت میکردند و با استفاده از خودروهای پژو ۲۰۷ و دنا، نقاط مختلف استان را زیر نظر گرفته و پس از شناسایی سوژههای مورد نظر اقدام به سرقت میکردند.
فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه اعضای این باند برای کاهش احتمال شناسایی از تجهیزات ارتباطی و شیوههای ضدشناسایی استفاده میکردند، گفت: متهمان معمولاً اواسط هفته وارد استان میشدند و پس از شناسایی مناطق هدف، در شهرهای مختلف اقدام به سرقت میکردند.
سردار مفخمی شهرستانی ادامه داد: بررسی پروندههای موجود نشان داد طلا، دلار و وجه نقد عمده اموال سرقتی این باند بوده و تاکنون بیش از ۴۰ فقره سرقت به اعضای آن منتسب شده است.
وی ارزش اموال مسروقه را حدود ۹۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و رصد تحرکات متهمان، محل حضور اعضای باند را در یکی از شهرستانهای ساحلی استان شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی مازندران خاطرنشان کرد: در ادامه با انجام یک عملیات هماهنگ، هر ۶ عضو این باند دستگیر و برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
وی گفت: تحقیقات پلیس برای شناسایی سایر جرایم احتمالی اعضای این باند و بررسی سوابق سرقتهای انجام شده همچنان ادامه دارد.
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