باند ۱۳ نفره سارقان سریالی در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی در تشریح جزئیات انهدام باند سارقان سریالی، اظهار داشت: در پی افزایش سرقت‌های سریالی در برخی شهرستان‌های استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق، بهره‌گیری از شیوه‌های نوین کشف جرم و تحقیقات میدانی گسترده، موفق شدند اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی، ۱۳ متهم را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به هماهنگی‌های قضائی انجام‌شده، تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در بازجویی‌های فنی تاکنون به ۷۰ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند که شامل ۱۰ فقره سرقت منزل و خانه‌های ویلایی، ۱۳ فقره سرقت احشام، ۵ فقره سرقت از شالیکوبی‌ها، ۱۰ مورد سرقت ادوات کشاورزی (از جمله دستگاه‌های کف‌کش) و ۴۰ فقره سرقت از باغات می‌شود.

سردار مفخمی شهرستانی با تأکید بر وجاهت این پرونده، خاطرنشان کرد: در برخی از سرقت‌های احشام، سارقان با ورود به دامداری‌ها و بستن دست و پای دامداران، اقدام به سرقت دام‌ها کرده و متواری می‌شدند که این موضوع حساسیت و اهمیت پرونده را دوچندان کرده بود.

وی در پایان از شهروندان خواست تا با تجهیز منازل و اماکن خود به سامانه‌های هشدار و نظارت تصویری و همچنین همکاری مستمر با پلیس، نقش مؤثری در کاهش فرصت‌های سرقت ایفا کنند.