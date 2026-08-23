حسین خسروی معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود اظهار کرد: پذیرش ورزشکاران و عوامل اجرایی این دوره از المپیاد از ۳۱ مردادماه در دانشگاه صنعتی شاهرود آغاز شده است.
وی افزود: هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر کشور با حضور حدود پنج هزار ورزشکار در ۱۸ رشته ورزشی برگزار میشود و دانشگاه صنعتی شاهرود در طول برگزاری مسابقات میزبان ورزشکاران، تیمها و عوامل اجرایی خواهد بود.
معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود با اشاره به افزایش تنوع رشتههای ورزشی در این دوره از المپیاد بیان کرد: رشتههای ورزش زورخانهای و باستانی و فوتبال نیز به برنامه رقابتها اضافه شدهاند.
خسروی ادامه داد: برای برگزاری مسابقات فوتبال، استفاده از هفت دوربین ویدئوچک پیشبینی شده است و بهرهگیری از این فناوری با هدف افزایش دقت در قضاوت مسابقات فوتبال انجام میشود.
وی گفت: رقابتهای این المپیاد مطابق برنامهریزی انجامشده تا ۹ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود درباره نحوه حضور تیمها در مرحله نهایی المپیاد نیز اظهار کرد: دانشگاههای کشور در ۱۰ منطقه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مرحله انتخابی به رقابت پرداختند و تیمهای برتر مناطق مختلف موفق به کسب سهمیه حضور در مرحله نهایی شدند.
خسروی تصریح کرد: در مجموع ۱۷۷ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی کشور برای حضور در هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر کشور در سامانه این رویداد ثبتنام کردهاند که بیانگر گستردگی مشارکت مراکز آموزش عالی در این رقابتها است.
وی خاطرنشان کرد: پذیرش رسمی ورزشکاران و تیمهای حاضر از ۳۱ مردادماه آغاز شده و مسابقات رشتههای مختلف تا ۹ شهریورماه در شاهرود ادامه دارد و در پایان، نفرات و تیمهای برتر معرفی خواهند شد.
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