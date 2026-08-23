  1. استانها
  2. خوزستان
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

درخواست از وزیر ورزش برای رفع موانع فعالیت هیئت‌های ورزشی اروند

درخواست از وزیر ورزش برای رفع موانع فعالیت هیئت‌های ورزشی اروند

آبادان- نماینده مردم آبادان در مجلس از وزیر ورزش خواستار رفع موانع فعالیت هیئت‌های ورزشی منطقه آزاد اروند شد.

سید محمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز یکشنبه یکم شهریورماه در مکاتبه رسمی به وزیر ورزش و جوانان اعلام کردم که با توجه به ضرورت تقویت نشاط اجتماعی، امید و پویایی در جامعه به‌ ویژه در منطقه راهبردی جنوب غرب کشور باید از تمامی ظرفیت‌های ورزش برای توسعه اجتماعی و حمایت از جوانان آبادان و خرمشهر استفاده شود.

وی تصریح کرد: در این مکاتبه با استناد به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بر ضرورت تعیین تکلیف ساختار و اختیارات هیئت‌های ورزشی منطقه آزاد اروند تأکید کردم چرا که همچنان محدودیت‌ها و ابهاماتی در حوزه ورزش منطقه وجود دارد که مانع استفاده کامل هیئت‌های ورزشی آبادان و خرمشهر از ظرفیت‌های قانونی و ورزشی منطقه شده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: ضرورت دارد ساختار و اختیارات هیأت‌های ورزشی منطقه آزاد اروند متناسب با جایگاه قانونی منطقه تثبیت شود تا این هیئت‌ها بتوانند با اختیار و مسئولیت مشخص نسبت به عزل و نصب رؤسا و سرپرستان هیئت‌های ورزشی آبادان و خرمشهر، برگزاری مسابقات، دوره‌های آموزشی، استعدادیابی و اجرای برنامه‌های تخصصی اقدام کنند.

مولوی گفت: همچنین خواستار به رسمیت شناخته شدن حق رأی دائمی هیئت‌های ورزشی منطقه آزاد اروند در مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی و تثبیت جایگاه این هیئت‌ها در آیین‌نامه‌های مربوط شدم.

وی توضیح داد: برقراری اتوماسیون اداری هیئت‌های ورزشی منطقه آزاد اروند، فراهم شدن امکان افتتاح حساب بانکی مستقل و اختصاص مستقیم سهمیه‌ها، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و تسهیلات فدراسیون‌های ورزشی به هیئت‌های منطقه آزاد اروند، از دیگر مواردی بود که در این مکاتبه مورد تأکید قرار گرفت.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از وزیر ورزش و جوانان خواستم به صورت رسمی و کتبی به تمامی فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شود که هیچ فدراسیون، هیئت یا دستگاه اجرایی خارج از چارچوب قانون، مانعی برای فعالیت هیئت‌های ورزشی منطقه آزاد اروند ایجاد نکند.

کد مطلب 6925016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها