سید محمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز یکشنبه یکم شهریورماه در مکاتبه رسمی به وزیر ورزش و جوانان اعلام کردم که با توجه به ضرورت تقویت نشاط اجتماعی، امید و پویایی در جامعه به‌ ویژه در منطقه راهبردی جنوب غرب کشور باید از تمامی ظرفیت‌های ورزش برای توسعه اجتماعی و حمایت از جوانان آبادان و خرمشهر استفاده شود.

وی تصریح کرد: در این مکاتبه با استناد به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بر ضرورت تعیین تکلیف ساختار و اختیارات هیئت‌های ورزشی منطقه آزاد اروند تأکید کردم چرا که همچنان محدودیت‌ها و ابهاماتی در حوزه ورزش منطقه وجود دارد که مانع استفاده کامل هیئت‌های ورزشی آبادان و خرمشهر از ظرفیت‌های قانونی و ورزشی منطقه شده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: ضرورت دارد ساختار و اختیارات هیأت‌های ورزشی منطقه آزاد اروند متناسب با جایگاه قانونی منطقه تثبیت شود تا این هیئت‌ها بتوانند با اختیار و مسئولیت مشخص نسبت به عزل و نصب رؤسا و سرپرستان هیئت‌های ورزشی آبادان و خرمشهر، برگزاری مسابقات، دوره‌های آموزشی، استعدادیابی و اجرای برنامه‌های تخصصی اقدام کنند.

مولوی گفت: همچنین خواستار به رسمیت شناخته شدن حق رأی دائمی هیئت‌های ورزشی منطقه آزاد اروند در مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی و تثبیت جایگاه این هیئت‌ها در آیین‌نامه‌های مربوط شدم.

وی توضیح داد: برقراری اتوماسیون اداری هیئت‌های ورزشی منطقه آزاد اروند، فراهم شدن امکان افتتاح حساب بانکی مستقل و اختصاص مستقیم سهمیه‌ها، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و تسهیلات فدراسیون‌های ورزشی به هیئت‌های منطقه آزاد اروند، از دیگر مواردی بود که در این مکاتبه مورد تأکید قرار گرفت.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از وزیر ورزش و جوانان خواستم به صورت رسمی و کتبی به تمامی فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شود که هیچ فدراسیون، هیئت یا دستگاه اجرایی خارج از چارچوب قانون، مانعی برای فعالیت هیئت‌های ورزشی منطقه آزاد اروند ایجاد نکند.