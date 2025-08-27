سیدمحمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز چهارشنبه در دیدار با مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارت ورزش و جوانان و همچنین مدیرکل پارلمانی این وزارتخانه، هماهنگیهای لازم برای حل مشکلات هیأتهای ورزشی منطقه آزاد اروند انجام شد تا شرایط فعالیت این هیأتها به سرعت بهبود یابد.
وی افزود: بر اساس این دیدار مقرر شد وزارت ورزش و جوانان تفاهمنامهای با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منعقد کند تا همه موانع فعالیت هیأتهای ورزشی در این منطقه به طور کامل برطرف شود.
وی توضیح داد: اعطای حق رأی دائمی به هیأتهای ورزشی منطقه آزاد اروند در مجامع انتخاباتی فدراسیونها، برقراری کامل اتوماسیون اداری، رفع مشکل افتتاح حساب بانکی مستقل، ابلاغ مستقیم سهمیهها و تسهیلات فدراسیونها و همچنین حفظ ساختار استانی هیأتهای ورزشی در آبادان و خرمشهر از جمله مواردی است که در این نشست در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با اجرای این تصمیمات، مشکلات چندینساله ورزش منطقه آزاد اروند رفع و مسیر توسعه فعالیتهای ورزشی در شهرهای آبادان و خرمشهر هموار میشود.
