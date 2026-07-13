افشین هادی چگینی عصر امروز دوشنبه در سفر به شهرهای آبادان و خرمشهر و بازدید از ظرفیتها و امکانات ورزشی این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته (۲۱ تیرماه) مجمع سالیانه و عادی هیئت انجمنهای ورزشی استان خوزستان در اهواز برگزار شد و امروز با حضور در آبادان و خرمشهر از نزدیک ظرفیتهای ورزشی این منطقه را بررسی کردیم.
وی با اشاره به استعدادهای ورزشی منطقه آزاد اروند افزود: وجود امکانات مناسب و استعدادهای فراوان در این منطقه بسیار امیدوارکننده است و بر همین اساس مقرر شد با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند، مسابقات سالانه «بهترینِ بهترینهای کیک بوکسینگ» در تقویم رسمی فدراسیون ثبت و از آبان ماه هر سال با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت پالایش نفت آبادان برگزار شود.
چگینی از تشکیل دبیرخانه این رویداد ملی خبر داد و گفت: کارگروه اجرایی مسابقات به زودی تشکیل خواهد شد و مدیر ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان رئیس دبیرخانه و سایر مدیران و مسئولان ورزشی منطقه نیز به عنوان ارکان این دبیرخانه حضور خواهند داشت.
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی با اشاره به برگزاری لیگ برتر کیک بوکسینگ کشور توضیح داد: برای دومین سال متوالی لیگ بزرگسالان برگزار میشود و مقرر شده با حمایت سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت پالایش نفت آبادان، تیمی قدرتمند از این منطقه در رقابتهای لیگ برتر حضور پیدا کند.
چگینی با تأکید بر نقش منطقه آزاد اروند در توسعه تعاملات بینالمللی ورزش بیان کرد: سازمان منطقه آزاد اروند اقدامات ارزشمندی در حوزه دیپلماسی ورزشی انجام داده و به عنوان پایلوت توسعه دیپلماسی ورزشی ایران شناخته میشود. بسیاری از هیئتهای ورزشی نیز همکاریهای دوجانبه خود را از این منطقه آغاز کردهاند.
وی توسعه صادرات خدمات آموزشی ورزشی را از برنامههای فدراسیون برشمرد و خاطرنشان کرد: میتوان با اعزام مدرسان و برگزاری دورههای آموزشی در کشور عراق به ویژه استان بصره، ظرفیتهای جدیدی در حوزه دیپلماسی ورزشی ایجاد کرد.
چگینی از تشکیل «دپارتمان آموزش در حوزه بینالمللی فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی» خبر داد و گفت: به زودی حکم رئیس هیئت ورزشهای رزمی منطقه آزاد اروند به عنوان مسئول این دپارتمان با هماهنگی رییس کمیته آموزش و رییس روابط بینالملل فدراسیون صادر خواهد شد و فعالیت رسمی آن طی مراسمی در سازمان منطقه آزاد اروند آغاز خواهد شد؛ این طرح ویژه ضمن اینکه استقبال وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور خارجه را به همراه دارد به طور حتم زمینه توسعه همکاریهای ورزشی با عراق را فراهم کند.
چگینی از حمایت نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی از ورزش منطقه قدردانی کرد و گفت: همراهی «سیدمحمد مولوی» نماینده مردم شهرستان آبادان در مجلس شورای اسلامی، «مصطفی مطورزاده» نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگان مجلس و مسئولان این منطقه، پشتوانه مهمی برای توسعه ورزش در جنوب غرب ایران است.
وی با اشاره به نگاه ویژه وزیر ورزش و جوانان به مناطق آزاد تاکید کرد: با توجه به اینکه مقام عالی وزارت از بدنه مناطق آزاد است، برخی موانع موجود در مسیر فعالیت هیئتهای ورزشی این مناطق به تدریج برطرف میشود.
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی با اشاره به وضعیت لیگ برتر کیک بوکسینگ اظهار کرد: باشگاههای استقلال و مقاومت کرمان در لیگ حضور دارند و شرکت پالایش نفت آبادان نیز پس از تأیید نهایی مدیرکل ورزش وزارت نفت، به این رقابتها خواهد پیوست که حضور این تیم رونق قابل توجهی به لیگ برتر کیک بوکسینگ کشور خواهد بخشید و خرسندیم که یک نماینده از این منطقه قهرمان پرور در لیگ حضور مییابد.
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