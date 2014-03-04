به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد صبح سه شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از افتتاح 11 طرح و پروژه آبخیزداری طی هفته منابع طبیعی در این استان خبر داد و گفت: اعتباری بالغ بر 13.5 میلیارد ریال برای این طرح ها و پروژه ها صرف شده است.

وی گفت: 140 عنوان برنامه به مناسبت هفته منابع طبیعی در این استان اجرا می شود.

میرعماد ادامه داد: نواختن زنگ طبیعت در مدارس، آموزش مسایل منابع طبیعی و اهمیت آن به حداقل 20 هزار نفر از دانش آموزان با حضور کارشناسان این اداره کل در مدارس، برگزاری مسابقه های مقاله نویسی، نقاشی، امضا تفاهم نامه با دستگاه ها از جمله دانشگاه سمنان، کلنگ زنی احداث دو بوستان جنگلی با مشارکت شهرداری در میامی، برگزاری همایش ها و کارگاه های مرتبط با منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت المال، جشن بادبادک ها و ... از جمله برنامه های هفته منابع طبیعی است.

کلنگ زنی دو پارک جنگلی در شهرستان میامی

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان همچنین از کلنگ زنی دو پارک جنگلی در شهرستان میامی خبر داد و گفت: در هفته منابع طبیعی دو پارک جنگلی در استان به نام شهدا مزین می شوند.

میرعماد مساحت استان سمنان را 9.7 میلیون هکتار ذکر کرد و گفت: بالغ بر 352 هزار هکتار از آن را عرصه های جنگلی تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: بالغ بر 60 هزار هکتار از این مساحت را جنگل های پهن برگ و 150 هزار هکتار را درختان نازک برگ تشکیل می دهند.

بهره برداری هشت هزار خانوار از مراتع استان سمنان

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، مساحت مراتع استان را 3.7 میلیون هکتار عنوان کرد و گفت: تعداد هشت هزار خانوار بهره بردار از این مراتع وجود دارند.

وی از تولید 165 تن علوفه در استان سمنان خبر داد و افزود: تعداد یک میلیون و 300 هزار واحد دامی در استان وجود دارد که از مراتع استان استفاده می کنند.

میرعماد با بیان اینکه استان سمنان از لحاظ تنوع گونه گیاهی دارای پتانسیل های فراوانی است افزود: در این استان تعداد 130 گونه گیاهی وجود دارد که تعداد 50 گونه آن به صورت عرفی و پنج گونه آن به صورت صنعتی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

ضرورت انجام طرح های آبخیزداری در استان سمنان

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به ضرورت انجام طرح های آبخیزداری در این استان گفت: سمنان، استان خشک و کم آبی است و میزان بارندگی در آن 50 درصد متوسط کشوری است که باید از طریق اجرای طرح های آبخیزداری از این میزان بارندگی اندک حداکثر استفاده را کرد.

وی افزود: 6.2 میلیون هکتار از سطح استان امکان اجرای طرح های آبخیز داری را داشته و در صورت انجام این طرح ها از وقوع سیل جلوگیری و همچنین کنترل فرسایش نیز صورت می گیرد.

میرعماد شعار امسال هفته منابع طبیعی را "منابع طبیعی با مردم برای مردم" عنوان کرد و گفت: در این هفته با هدف توسعه فضای سبز نیز 700 هزار اصله در قالب 15 گونه مختلف نهال در استان سمنان توزیع می شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در خاتمه با اشاره به روز بیست و سوم اسفند به عنوان روز طبیعت پاک اظهار داشت: در این روز با مشارکت دستگاه های مختلف مبادی ورودی و خروجی شهرها از زباله پاکسازی و محیط استان برای استقبال از نوروز و مسافران نوروزی آماده می شود.