به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یاسر عبدالزهرا الحجاج سفیر عراق در تهران در آستانه سفر رسمی مصطفی جبار سند، وزیر ارتباطات عراق به ایران با سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دیدار و درباره زمینههای توسعه همکاریهای مشترک میان دو کشور گفتوگو کرد.
وزیر ارتباطات در این دیدار، با اشاره به روابط عمیق و ریشهدار میان ایران و عراق، توسعه همکاریهای ارتباطی و فناوری اطلاعات را یکی از زمینههای مهم برای تعمیق روابط دوجانبه دانست و گفت: ظرفیتهای موجود در دو کشور در حوزه ارتباطات فناوریهای نوین و اقتصاد دیجیتال میتواند زمینهساز تعریف همکاریهای جدید و اجرای پروژههای مشترک باشد.
وی با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات و دستاوردهای خود به طرف عراقی، افزود: توسعه زیرساختهای ارتباطی، خدمات دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری و فناوریهای نوین از جمله حوزههایی است که میتوان همکاریهای مشترک میان دو کشور را در آنها گسترش داد و از ظرفیت شرکتهای فناور و بخش خصوصی برای تقویت این همکاریها بهره گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به سفر پیشروی وزیر ارتباطات عراق به تهران، حضور وی در نمایشگاه الکامپ را فرصتی برای آشنایی نزدیک با توانمندیها و ظرفیتهای شرکتهای ایرانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: این سفر میتواند نقطه شروع مناسبی برای گفتوگوهای تخصصیتر و ترسیم نقشه راه همکاریهای آتی میان دو وزارتخانه باشد.
هاشمی با بیان اینکه تعامل میان دو کشور در حوزه ارتباطات در سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته است، بر ضرورت استمرار گفتوگوهای تخصصی میان مسئولان و مدیران دو کشور تأکید کرد و اظهار داشت: وزارت ارتباطات ایران آمادگی دارد در چارچوب توافقهای دوجانبه، زمینه حضور و فعالیت بیشتر شرکتهای ایرانی در بازار عراق و همچنین توسعه همکاریهای فناورانه میان بخشهای خصوصی دو کشور را فراهم کند.
توسعه همکاریهای فناوری ایران و عراق مورد حمایت بغداد است
یاسر عبدالزهرا الحجاج، سفیر عراق در تهران نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، توسعه همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را یکی از زمینههای مهم برای گسترش روابط اقتصادی و فناورانه دو کشور دانست و اظهار داشت: بغداد از توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران در این حوزه استقبال میکند و ظرفیتهای موجود برای همکاریهای مشترک باید بیش از گذشته فعال شود.
وی با اشاره به سفر مصطفی جبار سند، وزیر ارتباطات عراق، به تهران گفت: این سفر فرصت مناسبی برای گفتوگو درباره زمینههای همکاری میان دو وزارتخانه و آشنایی با ظرفیتهای فناورانه جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم حضور وزیر ارتباطات عراق در نمایشگاه الکامپ به شکلگیری ارتباطات جدید میان فعالان و شرکتهای دو کشور منجر شود.
مصطفی جبار سند، وزیر ارتباطات عراق، به دعوت رسمی سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هفته آینده به تهران سفر میکند. حضور در نمایشگاه الکامپ، آشنایی با توانمندیها و ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بررسی زمینههای توسعه همکاریهای دوجانبه از جمله برنامههای این سفر خواهد بود.
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