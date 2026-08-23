دومین «نقاشی بازی» به ارسباران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی «نقاشی بازی ۲» با سرپرستی آرزو آزادی، الهام نیاورانی و فاطمه طهرانی، پنجشنبه ۵ شهریور در فرهنگسرای ارسباران افتتاح می‌شود؛ نمایشگاهی که مخاطب را به تماشای جهانی دعوت می‌کند که در آن مرز میان واقعیت و خیال برای کودکان معنای دیگری دارد.

بیانیه هنری این نمایشگاه را مهدی امام‌بخش منتقد و روزنامه نگار نوشته که عبارت است از: «متنی که خود به‌مثابه دعوتی برای ورود به جهان خیال کودکان عمل می‌کند: «لطفاً قبل از ورود به نمایشگاه «نقاشی بازی» جیب‌هایتان را خالی کنید. ممکن است یک فکرِ قدیمی توی جیبتان مانده باشد. مواظب سرتان باشید، چون چند ابر از سقف آویزان شده‌اند.»

در این جهان، یک ماهی ممکن است از آب ترسیده باشد و بالای درخت زندگی کند، فیل نارنجی کوچکی با لکه‌های سبز ممکن است جایی در میان نقاشی‌ها ظاهر شود و خانه‌ای بتواند راه برود و هر جا نقاش کوچکش بخواهد، بنشیند. درخت‌ها آواز می‌خوانند و نقاشی‌ها آن‌قدر زنده‌اند که شاید مخاطب را به درون خود دعوت کنند.

«نقاشی بازی» بر همین نگاه بنا شده است؛ نقاشی کودک در اینجا صرفاً نتیجه آموزش یا تمرین تکنیک نیست، بلکه زبانی برای بیان تخیل، احساس و شیوه متفاوت دیدن جهان است. کودکان می‌توانند از طریق تصویر، پنجره‌ای را باز کنند که بزرگسالان شاید سال‌هاست راه رسیدن به آن را فراموش کرده‌اند.

اگر یک ماهی از آب ترسیده و بالای درخت زندگی می‌کند خونسرد باشید»و در ادامه از مخاطب خواسته می‌شود اگر درختی را دید که آواز می‌خواند، گوش دهد و به نقاشی‌ها دست نزند؛ «چون ممکن است بیدار شوند.»

این نمایشگاه با مشارکت کانون فرهنگی تربیتی فجر منطقه ۱۰ برگزار می‌شود. مراسم اختتامیه نیز چهارشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۴:۳۰ برگزار خواهد شد و در آن رونمایی از کتاب، نشست تخصصی و اجرای موسیقی توسط کودکان به سرپرستی پویا امام‌بخش پیش‌بینی شده است. نشست تخصصی و رونمایی از کتاب با حضور اکبر نیکان‌پورو اکرم‌السادات شرق‌آزادی (آرزو آزادی) برگزار می‌شود.

«نقاشی بازی ۲» روز پنجشنبه ۵ شهریور ساعت ۱۶ در فرهنگسرای ارسباران افتتاح می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از این نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۹ بازدید کنند. فرهنگسرای ارسباران در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا قرار دارد.