به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح دستورکار نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش، از تصویب ماده سه طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز خبر داد.

وی با اشاره به اینکه ماده سه این طرح در نشست قبلی کمیسیون مراعا مانده بود اما در جلسه امروز به تصویب رسید، اظهار کرد: بر اساس این ماده، در قبال خدماتی از جمله خدمات دریانوردی، محیط‌زیستی، سوخت‌رسانی در شرایط خاص، بیمه‌ای، ایمنی و سایر خدماتی که ارائه می‌دهیم، هزینه دریافت خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این هزینه‌ها از کشتی‌های کشورهای مجاز به عبور از تنگه هرمز، به ریال یا هر ارز دیگری که مورد نظر جمهوری اسلامی ایران باشد، دریافت خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به حقوق کشورهای ساحلی تنگه هرمز، گفت: نباید فراموش کرد که در کنار به رسمیت شناخته شدن آزادی کشتیرانی در قوانین و قواعد بین‌المللی، احترام به امنیت کشورهای ساحلی و حاکمیت آنها و جلوگیری از نقض این حقوق نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

قشقاوی خاطرنشان کرد: خلیج فارس و تنگه هرمز دارای قواعد و شرایط خاص خود هستند و در همین راستا، کشور عمان پس از پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، بلافاصله با ارائه یک اعلامیه سیاسی تأکید کرد که مفاد این کنوانسیون نباید موجب نقض حاکمیت ملی و امنیت ملی این کشور شود.