به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ مجید ابن‌الرضا با تشریح الگوی عملکرد دشمن در جنگ اخیر اظهار کرد: دشمن با یک الگوی ترکیبی و با استفاده از ابزارهای سایبری، نظامی، نیروهای نیابتی و عناصر ضدانقلاب وارد میدان شد و تمام امکانات خود را به کار گرفت؛ به‌گونه‌ای که برخی سلاح‌ها برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت و حتی برخی بمب‌ها به صورت اختصاصی برای استفاده علیه ایران ساخته شده بود.

وی با بیان اینکه جنگ اخیر از جنبه‌های مختلف یکی از کم‌سابقه‌ترین جنگ‌های تاریخ بود، افزود: این جنگ نخستین جنگ موشکی گسترده، نخستین جنگ پهپادی گسترده، دارای بالاترین حجم عملیات هوایی و از نخستین جنگ‌ها از نظر استفاده گسترده از فناوری‌های مختلف دفاعی بود و از پیچیده‌ترین عملیات‌های نامتقارن به شمار می‌رفت.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا ادامه داد: این جنگ به معنای واقعی، جنگ دانشمندان، محققان، مهندسان و طراحان بود و در کنار حضور و نقش‌آفرینی مردم، میراث رهبر شهید انقلاب اسلامی، مجاهدت‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته و هدایت‌های رهبری، در نهایت دشمن را با شکست مواجه کرد.

سرپرست وزارت دفاع با اشاره به یافته‌های حاصل از جنگ اخیر گفت: یافته‌های فراوان اطلاعاتی و فناورانه‌ای از دشمن به دست آوردیم و با الگوهای تاکتیکی و شیوه عملکرد آن آشنا شدیم. این تجربه باعث شد در اولویت‌ها و تمرکزهای خود بازنگری کنیم و مسیر آینده را دقیق‌تر ترسیم کنیم.

وی با تأکید بر تداوم فعالیت صنعت دفاعی در سخت‌ترین شرایط جنگ تصریح کرد: در این جنگ نه تنها تولید محصولات دفاعی متوقف نشد، بلکه در برخی حوزه‌ها شاهد رشد دو تا چند برابری بودیم. در کنار افزایش تولید، ارتقای توانمندی‌ها حین عملیات را نیز تجربه کردیم؛ به‌گونه‌ای که در موج‌های مختلف حملات، از نظر فناوری و عملکرد، متفاوت‌تر و مؤثرتر از قبل عمل می‌کردیم.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا افزود: این موضوع حاصل یک تحول فناورانه مستمر بود که حتی به صورت روزانه اتفاق می‌افتاد. امروز می‌توان با اطمینان گفت از بسیاری از دغدغه‌های قبلی عبور کرده‌ایم، اما به دلیل شرایط جنگی، امکان اعلام جزئیات این دستاوردها وجود ندارد.

وی با اشاره به شناسایی، طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری اهداف دشمن گفت: اهداف دشمن به‌دقت شناسایی و ارزش‌گذاری شد و اطلاعات لازم در اختیار نیروهای عمل‌کننده قرار گرفت. نیروهای مسلح نیز با محاسبه دقیق و مدیریت اهداف، توانستند ضربات مؤثری به دشمن وارد کنند.

سرپرست وزارت دفاع همچنین گفت: در کنار مأموریت‌های اصلی، در حوزه امداد و نجات، خنثی‌سازی و تأمین برخی نیازهای کشور از جمله مواد اولیه و اقلام دارویی نیز به کشور کمک کردیم.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا با اشاره به تهدیدهای پیش‌روی کشور اظهار کرد: ما خود را برای تهدیدهای ۵۰ سال آینده آماده می‌کنیم. وزارت دفاع با اتکا به مدیران توانمند، کارکنان باانگیزه و نخبگان متخصص، مطالعه آینده را در دستور کار قرار داده و مسیر پیش‌رو را بر اساس این مطالعات طراحی کرده است.

وی افزود: حرکت ما به سمتی خواهد بود که حداکثر استفاده از ظرفیت ملی و کشوری صورت گیرد. این همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بود که باید از ظرفیت‌های مردمی به بهترین شکل استفاده شود.

سرپرست وزارت دفاع ادامه داد: تأکید ایشان بر تکمیل زنجیره و حضور مردم به عنوان بخش اصلی این زنجیره بود. اگر در جنگ اخیر موفق شدیم، یکی از دلایل آن طراحی و معماری صنعت دفاعی بر پایه استفاده از ظرفیت‌های داخلی بود و این سیاست باید در یک معماری گسترده‌تر ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به تدبیر فرمانده معظم کل قوا مبنی بر ادامه دفاع مؤثر و پشیمان‌کننده گفت: این موضوع در دستور کار وزارت دفاع قرار گرفته و توسعه توانمندی‌های دفاعی برای تحقق این هدف با جدیت دنبال خواهد شد.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا همچنین نیروی انسانی، دانش و سرمایه علمی وزارت دفاع را از مهم‌ترین سرمایه‌های این مجموعه دانست و افزود: آثار این سرمایه انسانی را در جنگ اخیر به‌خوبی مشاهده کردیم و بخش مهمی از توانمندی‌هایی که در میدان به کار گرفته شد، حاصل دانش، تجربه و تخصص همین نیروها بود.

سرپرست وزارت دفاع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقتصاد جنگ اظهار کرد: ما در این جنگ به صورت نامتقارن و بهره‌ور جنگیدیم، در حالی که دشمن با هزینه‌های بسیار بالاتری وارد میدان شد.

در این نشست‌ها، اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان حاضر نیز دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند و ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای مسلح و صنعت دفاعی کشور، آمادگی مجلس را برای حمایت و کمک به نیروهای مسلح و تقویت ظرفیت‌های دفاعی کشور اعلام کردند.