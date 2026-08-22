https://mehrnews.com/x3cRXr ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶ کد مطلب 6924357 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶ صد و هفتاد و پنجمین شب تجمعات مردمی در اسفراین اسفراین- در این ویدیو صد و هفتاد و پنجمین شب تجمعات مردمی در اسفراین را مشاهده میکنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6924357 کپی شد مطالب مرتبط نماز استغاثه به امام زمان (عج) مردم انقلابی اسفراین روایت حضور مردم آستانه اشرفیه در صد و هفتاد و پنجمین شب تجمعات مراسم بزرگداشت اربعین تدفین رهبر شهید در مسجد اعظم اسفراین صد و هفتاد و سومین شب تجمعات مردمی در فراق رهبر شهید در اسفراین صد و هفتاد و ششمین شب از تجمعات مردم ولایتمدار اسفراین ۱۷۷ شب ایستادگی؛ اسفراین پای عهد خود ایستاد بدری: ۸۴ پروژه هفته دولت در اسفراین افتتاح و کلنگزنی میشود تجمع باشکوه شبانه مردم سلماس در تداوم شب های مقاومت ملی برچسبها تجمع مردمی اسفراین آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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