روایت سیره نبوی در نمایش «منقبت نبی» ؛ بازنمایی وحدت به زبان هنر

خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ «منقبت نبی» عنوان نمایشی از هنرمند جوان شهرستان بن، مهدی احمدی بِنی است که این روزها به مناسبت هفته وحدت، با رویکردی نو در روایتگری سیره نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) در برخی شهرهای استان چهارمحال و بختیاری در حال اجراست.
مجلس نقل «منقبت نبی» یکی از ۱۷ اثر برگزیده رویداد ملی «امت احمد» است که در پنج نوبت در شهرهای فارسان و شهرکرد اجرا میشود و میدان انقلاب شهرکرد امروز و فردا صحنه این مجلس منقبتخوانی است و پیام همدلی و وحدت نبی مکرم اسلام (ص) را به گوش مخاطبان میرساند.
به همین مناسبت گفتگویی با نویسنده، کارگردان و بازیگر مجلس نقل منقبت نبی انجام شده است که با هم میخوانیم.
مدح نبی مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام در «منقبت نبی»
مهدی احمدی بنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه منقبتخوانی یکی از شیوههای کهن نقالی و روایتگری است، اظهار کرد: منقبتخوانی در مدح انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام بوده و در دل خود داستانها و تمثیلات کوتاه و جذاب را جای میدهد.
هنرمند نمایشهای آیینی در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه منقبتخوانی یک شیوه اصیل نمایش ایرانی برگرفته از نقالی و پردهخوانی است، ادامه داد: این نمایش به صورت میدانی و خیابانی اجرا میشود که در همین راستا، نمایش در منقبت نبی (ص) در ایام منتهی به میلاد پیامبر نور و رحمت در برخی نقاط در حال اجراست.
احمدی بیان کرد: در منقبت نبی (ص) به مدح و ستایش پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام میپردازد و مدح و روایتی است که در آن داستانهای کوتاه منظوم نیز برای مخاطبان از سیره و حیات این دو بزرگوار نقل میشود.
وی با یادآوری آثار و اجراهایش در حوزه نمایش ایرانی، افزود: شیوه کارم بیشتر معطوف بر نمایش آیینی سنتی است که در رویدادها و جشنوارهها و سوگواریهای مختلف نیز اجرا داشتهام. مثلاً در ماه محرم چندین اجرای نمایش پردهخوانی را داشتم؛ سهرابکشی، نمایش سیاهبازی، خیمه شب بازی و از این دست آثار را در کارنامه کاری خودم دارم.
احمدی بنی با تصریح اینکه آیینهای نمایشی ایرانی با مفاهیم اسلامی آمیخته شده است، ادامه داد: با توجه به هفته وحدت و تأکید بزرگان بر حفظ انسجام و یکپارچگی ملت خاصه در شرایط کنونی، اجرای نمایش منقبت نبی در خیابانها و میدانهای سطح شهرها یک دورهمی صمیمی مردمی باشد است که از پایگاه هنر به انتقال مفاهیم ناظر به وحدت و یکپارچگی میپردازد و برای مردم هم جذاب است.
این هنرمند جوان استان اجرای نمایشهای سنتی و آیینی بهترین راهکار برای حفظ و پاسداشت این هنرهای اصیل ایرانی است، افزود: استفاده از مظاهر و مصادیق بومی محلی در نمایشها طبعأ بر جذابیت کار میافزاید و باعث خواهد شد که مردم ارتباط بهتری با کار برقرار کنند؛ در این راستا از لباسهای بومی محلی در این نمایش استفاده شده است.
استفاده از عناصر بومی در نمایش منقبت نبی
احمدی با اشاره به اینکه شاهنامه فردوسی در میان قوم بختیاری بسیار زنده است، گفت: بر این اساس در نمایش منقبت از المانهای شاهنامه و شاهنامه خوانی استفاده و با استقبال مردم نیز مواجه شده است.
وی با تأکید بر لزوم مردم عمومأ با نمایشهای ایرانی ارتباط خوبی میگیرند، ادامه داد: شاید نتوانیم جمعیت بسیاری از مردم را به سمت سالنهای تئاتر سوق دهیم که پای تماشای تئاتر بنشینند اما نمایش خیابانی و میدانی بهگونهای است که توجه هر رهگذری را جلب میکند تا توقف کند و به تماشا بایستد بنابراین نمایش خیابانی عموماً مخاطبان قابل توجهی دارد.
احمدی با اشاره به چندین سال کار تخصصی و حضور در رویدادهای ملی و بینالمللی در حوزه نمایشهای آیینی و سنتی، تصریح کرد: طبیعی است افراد مسنتر که ارتباط بهتری با این نمایشها میگیرند در میان مخاطبان بیشتر دیده شوند اما این آثار برای نوجوانان و جوانان نیز جذاب است.
اثرگذاری عمیق زبان هنر برای انتقال پیامها و ارزشها
وی با اشاره به اینکه این نمایشها با حمایتهای محدود حوزه هنری و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در برخی مناطق استان اجرا میشود، تصریح کرد: جای تأسف دارد که مردم دیگر استانها استقبال و عنایت خوبی نسبت به نمایشهای آیینی دارند اما در منطقه خودمان و بهویژه در شهر بن، هیچ حمایت یا درخواست جدی برای اجرای این آثار که به نوعی جزو میراث ناملموس ما است، دریافت نمیکنیم.
احمدی با تأکید بر اثرگذاری عمیق زبان هنر برای انتقال پیامها و مفاهیم به مخاطبان، یادآوری کرد: پیامی که با ابزار هنر منتقل میشود برای همه مخاطبان از هر قشر و سنی قابل درک است یعنی پیامی که شاید چندین سخنرانی هم نتواند به مخاطب انتقال دهد، از طریق اثر هنری به سادگی منتقل میشود.
این هنرمند جوان زبان هنر را گویاترین زبان دانست و افزود: عموم مردم به هنر علاقهمند هستند لذا پیام و محتوای اثر هنری را میپذیرند و از هنرمندان تاثیر میگیرند.
احمدی در پایان از عموم مردم برای تماشا و حمایت از تئاتر ایرانی و نمایش آیینی دعوت به عمل آورد و گفت: از عموم هماستانیها دعوت میکنم امروز و فردا برای تماشای نمایش منقبت نبی در میدان انقلاب شهرکرد حضور یابند.
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