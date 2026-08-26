  1. استانها
  2. البرز
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۵

سردار محبی: پیمان مکه علیه آمریکا است؛ ادامه روابط با کشورهای منطقه

سردار محبی: پیمان مکه علیه آمریکا است؛ ادامه روابط با کشورهای منطقه

البرز _ سخنگوی سپاه گفت: از پیمان مکه نگرانی نداریم و مهم‌ترین پیام آن را تلاش کشورهای منطقه برای بریدن پای آمریکا از منطقه می‌دانیم.

سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره ادعاهای مطرح‌شده پیرامون لشکرکشی گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی ایران به سمت مرزهای کشور و همچنین توافق مکه میان ترکیه، پاکستان و دیگر طرف‌های منطقه‌ای اظهار کرد: درباره گروهک‌های ضدانقلاب مانند کومله و دموکرات، جمهوری اسلامی ایران به طور مستمر مواضع و محل‌های تجمع آنها را هدف قرار داده است.

توان گروهک‌های ضدانقلاب از بین رفته است

وی افزود: ما به طور مستمر آنها را بمباران، موشک‌باران و پهپادباران می‌کنیم و رمقی برای آنها باقی نگذاشته‌ایم.

سخنگوی سپاه پاسداران تصریح کرد: ما همه محل‌های تجمع آنها را زدیم و همه انبارهای آنها را هدف قرار دادیم.

سردار محبی درباره ادعاهای مطرح‌شده درخصوص لشکرکشی این گروه‌ها به سمت مرزهای ایران گفت: این موضوع در حدی که مطرح می‌شود، واقعیت ندارد و بیشتر یک تبلیغات است؛ چراکه ما رمقی برای آنها باقی نگذاشته‌ایم و آنها را در نطفه خفه کرده‌ایم.

توافق مکه علیه ایران نیست

وی در ادامه درباره توافق مکه اظهار کرد: ما این پیمان را گامی برای بریدن پای بیگانگان از منطقه می‌دانیم.

سخنگوی سپاه پاسداران افزود: اتفاقاً خوشحال می‌شویم کشورهای منطقه خودشان با یکدیگر پیمان ببندند تا بیگانگان را از منطقه بیرون کنند.

سردار محبی تصریح کرد: این پیمان پیش از اینکه بخواهد بر ضد ایران باشد، بر ضد حضور آمریکا در منطقه است و ما هیچ احساس ناامنی در مورد این پیمان نمی‌کنیم.

روابط ایران با کشورهای منطقه ادامه دارد

وی با اشاره به روابط ایران با کشورهای منطقه گفت: مردم این کشورها سال‌ها با ما مراوده داشته‌اند و از این به بعد هم این مراوده ادامه خواهد داشت؛ بنابراین هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

سخنگوی سپاه پاسداران ادامه داد: حتی در حد اعلای خودش اگر این پیمان بسته شود، ظاهراً روی کاغذ باقی خواهد ماند و امکان اجرای آن وجود ندارد.

سردار محبی در پایان تأکید کرد: ما هیچ نگرانی از این پیمان نداریم و مهم‌ترین پیام آن را بریدن پای آمریکا از منطقه می‌دانیم.

کد مطلب 6925508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      1 0
      پاسخ
      يعني تركيه با تجهيزات آمريكايي با عضويت ناتو جلوي آمريكا مي ايستد .!؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه