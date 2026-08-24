به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دقایقی قبل همزمان با هفته دولت وارد استان اصفهان شد و سفر یکروزه خود را با حضور در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان آغاز کرد.
وزیر ارتباطات در بدو ورود به اصفهان مورد استقبال مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان و جمعی از مدیران و مسئولان استان قرار گرفت.
هاشمی در جریان این سفر، برنامهای فشرده را در شهر اصفهان و شهرستانهای فلاورجان و مبارکه دنبال خواهد کرد و قرار است ضمن دیدار با مسئولان استانی، فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی نخبگان و فعالان اقتصادی، از ظرفیتها و پروژههای این حوزه بازدید کند.
بر اساس برنامه اعلامشده، وزیر ارتباطات پس از ورود به اصفهان، نشست کاری با همکاران و مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خواهد داشت و سپس با حضور در گلزار شهدای اصفهان، به مقام شامخ شهدا ادای احترام میکند.
دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه اصفهان، حضور در جلسه شورای برنامهریزی و افتتاح پروژههای هفته دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر برنامههای هاشمی در اصفهان است.
همچنین برگزاری جلسه «میز هوش مصنوعی» در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور مدیران، متخصصان و فعالان این حوزه در برنامه سفر وزیر ارتباطات پیشبینی شده است.
هاشمی در ادامه سفر خود به شهرستان فلاورجان خواهد رفت و ضمن دیدار با خانواده شهید عابدی، از نمایشگاه پارک فاوا در پردیس فولادشهر بازدید میکند و در نشست با فعالان، نخبگان و کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حضور خواهد یافت.
در بخش پایانی این سفر نیز وزیر ارتباطات به شهرستان مبارکه میرود و در مراسم بهرهبرداری از پروژه فیبرنوری در سهراهی مبارکه شرکت میکند.
سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اصفهان در چارچوب برنامههای هفته دولت انجام میشود و توسعه زیرساختهای ارتباطی، گسترش شبکه فیبرنوری، تقویت زیستبوم فناوری اطلاعات و حمایت از کسبوکارهای فناور و دانشبنیان از محورهای اصلی برنامههای وی در استان اصفهان خواهد بود.
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