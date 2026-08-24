سالن فرهنگی ورزشی بانوان «شهنیا» افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه زیرساختی با هدف توسعه فضاهای ورزشی و ارتقای نشاط اجتماعی ویژه بانوان منطقه طراحی شده و اعتبار در نظر گرفته‌شده برای اجرای آن ۱۱ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان است.

به گفته دهیار این روستا، این پروژه سال گذشته با اهدای خیر، کلنگ زنی شد و اکنون نیز پس از یکسال به بهره برداری رسیده است که زیر بنای آن ۴۸۰متر مربع و ابنیه رختکن آن نیز ۱۵۰متر مربع است.

افتتاح این مجتمع فرهنگی-ورزشی گامی مؤثر در جهت برقراری عدالت در توزیع امکانات و زیرساخت‌های تفریحی و ورزشی در سطح مناطق روستایی استان بوشهر به شمار می‌رود.