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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

سالن فرهنگی ورزشی بانوان «شهنیا» افتتاح شد

سالن فرهنگی ورزشی بانوان «شهنیا» افتتاح شد

بوشهر - هم‌زمان با نخستین روز از هفته دولت، سالن فرهنگی ورزشی بانوان روستای «شهنیا» با حضور استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان استانی و محلی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه زیرساختی با هدف توسعه فضاهای ورزشی و ارتقای نشاط اجتماعی ویژه بانوان منطقه طراحی شده و اعتبار در نظر گرفته‌شده برای اجرای آن ۱۱ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان است.

به گفته دهیار این روستا، این پروژه سال گذشته با اهدای خیر، کلنگ زنی شد و اکنون نیز پس از یکسال به بهره برداری رسیده است که زیر بنای آن ۴۸۰متر مربع و ابنیه رختکن آن نیز ۱۵۰متر مربع است.

افتتاح این مجتمع فرهنگی-ورزشی گامی مؤثر در جهت برقراری عدالت در توزیع امکانات و زیرساخت‌های تفریحی و ورزشی در سطح مناطق روستایی استان بوشهر به شمار می‌رود.

کد مطلب 6925665

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