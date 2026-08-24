به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دبیرخانه رویداد جوان سال ۱۴۰۴، پایان مرحله رأیگیری مردمی بخش شهرستانی رویداد «انتخاب جوان سال ۱۴۰۴»، اسامی راهیافتگان به مرحله استانی این رویداد روز چهارشنبه ۴ شهریورماه اعلام خواهد شد.
در مرحله شهرستانی، جوانان منتخب پس از ثبتنام، بررسیهای اولیه و تأیید شرایط حضور، با رأی مستقیم مردم انتخاب شدند و حدود ۴۰۰ هزار رأی در این فرآیند به ثبت رسید.
راهیافتگان به مرحله استانی، نمایندگان برگزیده شهرستانهای خود خواهند بود و در ادامه مسیر، با مشارکت مردمی برای کسب عنوان جوانان برتر استان به رقابت خواهند پرداخت.
رویداد «انتخاب جوان سال ۱۴۰۴» با هدف شناسایی و معرفی جوانان توانمند و اثرگذار در حوزههای فرهنگی و هنری، علمی، نوآوری و کارآفرینی، ورزش و سلامت و اجتماعی و خیریه برگزار میشود و تلاش دارد نقش جوانان را در پیشرفت و توسعه کشور برجسته کند.
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